अच्छे रिटर्न का झांसा देकर 160 लोगों से ₹ 12 करोड़ की ठगी, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला
देहरादून में क्रिप्टोकरेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 19, 2026 at 6:57 PM IST
देहरादून: थाना रायपुर क्षेत्र में क्रिप्टोकरेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करीब 12 करोड़ रुपए की कथित ठगी के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में पुलिस ने अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही आरोपी ने अलग-अलग ऑनलाइन मंचों के जरिए 140 से 160 लोगों से निवेश कराया और हर महीने 5 से 6 प्रतिशत तक रिटर्न देने का भरोसा दिलाया था.
पुलिस के मुताबिक, अनूप सिंह निवासी नथुवावाला देहरादून ने शिकायत दर्ज कराई कि मुजफ्फरनगर के घासीपुरा निवासी लविश चौधरी उर्फ नवाब अली ने अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से निवेश कराया. निवेश के लिए प्रचार सोशल मीडिया, वेबसाइट और ऑनलाइन अभियानों के जरिए किया गया.
निवेशकों को ऑटोमेटेड क्रिप्टोकरेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए हर महीने करीब 5 से 6 प्रतिशत तक रिटर्न देने का दावा किया गया. इन दावों पर भरोसा करके पीड़ित समेत कई लोगों ने इन प्लेटफॉर्म में रकम निवेश की. बड़ी संख्या में निवेशकों से पैसा लेने के बाद अक्टूबर से निकासी बंद कर दी गई और आरोपी कथित तौर पर गायब हो गया.
इससे निवेशकों की रकम फंस गई और उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ. धोखाधड़ी की कुल रकम करीब 12 करोड़ रुपए बताई गई है. साथ ही देहरादून क्षेत्र में इस मामले से करीब 140 से 160 लोग प्रभावित हुए हैं. एफआईआर में संबंधित संपत्ति/रकम का मूल्य भी 12 करोड़ रुपए दर्ज है.
कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई एफआईआर: पीड़ित ने अपनी याचिका में बताया कि, उसने रायपुर थाने में अक्टूबर 2025, मार्च 2026 और मई 2026 में शिकायतें दी थीं. इसके अलावा एसएसपी देहरादून को भी लिखित शिकायत भेजे जाने का उल्लेख किया गया है. शिकायतकर्ता का आरोप था कि इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.
कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी लविश चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच उपनिरीक्षक साहिल वशिष्ठ को सौंपी गई है. शिकायत में पुलिस से डिजिटल साक्ष्यों, बैंक लेनदेन और कथित धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जांच की जाएगी.
-संजीत कुमार, थाना रायपुर प्रभारी-
फाइल डाउनलोड करते ही फोन हुआ हैक, रकम गायब: मोबाइल फोन में APK फाइल डाउनलोड करना भी साइबर ठगी का कारण बन सकता है. हरिद्वार के भीमगौड़ा निवासी एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां APK फाइल डाउनलोड करने के बाद मोबाइल पर अपडेट का विकल्प आया और इसी दौरान उनके बैंक खाते से 99 हजार रुपये निकल गए. पीड़ित की शिकायत पर हरिद्वार साइबर सेल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी धनराशि वापस करा दी.
साइबर सेल के अनुसार, भीमगौड़ा निवासी एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में एक APK फाइल डाउनलोड की थी. फाइल डाउनलोड करने के बाद मोबाइल पर अपडेट करने का विकल्प दिखाई दिया. पीड़ित ने जैसे ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, कुछ ही समय में उनका गुगल पे हैक कर लिया और उनके बैंक खाते से 99 हजार रुपए की निकासी हो गई. खाते से रकम कटने की जानकारी मिलते ही पीड़ित के होश उड़ गए.
पीड़ित ने बिना देर किए संबंधित बैंक को घटना की जानकारी दी. इसके साथ ही नजदीकी थाने और साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत मिलने के बाद हरिद्वार साइबर सेल एक्टिव हुआ और मामले में बैंकिंग माध्यम से हुई रकम की निकासी को ट्रेस करने की कार्रवाई शुरू की गई. साइबर सेल ने सबसे पहले ठगी की रकम के संबंध में संबंधित बैंक से संपर्क किया. समय रहते तत्काल कार्रवाई होने के कारण 99 हजार रुपये की रकम को होल्ड कराया गया. इसके बाद साइबर सेल की ओर से लगातार की गई कार्रवाई के बाद ठगी गई पूरी 99 हजार रुपए की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करा दी गई. रकम वापस मिलने के बाद पीड़ित ने हरिद्वार पुलिस और साइबर सेल का आभार जताया है.
एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान स्रोत से कोई भी एप या फाइल डाउनलोड न करें. मोबाइल में आए संदिग्ध लिंक, फाइल या अपडेट के विकल्प पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें. बैंक खाते से संबंधित किसी भी संदिग्ध लेनदेन की जानकारी मिलते ही तत्काल बैंक और साइबर हेल्पलाइन को शिकायत दें, ताकि रकम को समय रहते होल्ड कराया जा सके.
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