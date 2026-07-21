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हरिद्वार में साधुओं की हत्या का मामला, मर्डर से पहले मंदिर में पी गई थी शराब, फरार इन लोगों पर मुकदमा दर्ज

हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र स्थित पथरेश्वर महादेव मंदिर में रहने वाले दो साधुओं की हत्या के सनसनीखेज मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. मामले में पुलिस के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं. दोनों साधुओं के शव मंदिर के पास जंगल में गड्ढा खोदकर दबाए गए थे. सूचना मिलने पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए. मामले में मंदिर के मुख्य पुजारी पर संदेह जताया जा रहा है, जो घटना के बाद से फरार है.

एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि, मंदिर परिसर में सात सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. उनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई अहम जानकारियां हाथ लगी है. जल्द ही मामले का खुलासा किया आएगा. इस मामले में पथरी थाने में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार, मंदिर के सेवादार पंकज ने ही पुलिस को दो साधुओं के लापता होने और अनहोनी होने की सूचना दी थी. इसके बाद पथरी थाना प्रभारी रविंद्र सिंह पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान मंदिर के पास जंगल में खुदाई कराई गई, जहां से दोनों साधुओं के शव बरामद हुए. इनमें एक का नाम सेवागिरि और दूसरे साधु की पहचान की जा रही है. इसके बाद ऐथल निवासी पंकज पुत्र स्व. ज्ञान सिंह पाल की तहरीर पर तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

तहरीर में बताया गया कि 18 जुलाई की रात मंदिर परिसर में कई लोग रुके हुए थे. इनमें साधु उत्तमगिरि, सेवागिरि, अखिलगिरि, एक अन्य साधु, आशू, पंडित राममिलन और अन्य लोग मौजूद थे. आरोप है कि रात के समय सेवागिरि और उत्तमगिरि शराब पी रहे थे. इसी दौरान सेवादार पंकज को धमकाया गया और उसका मोबाइल भी छीन लिया गया.