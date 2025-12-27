ETV Bharat / state

रामनगर में युवक को बर्बरता से पीटा, मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ में जुटी पुलिस

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में एक युवक के साथ बर्बरता से मारपीट करने के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है. पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ कुछ युवकों ने न केवल बेरहमी से मारपीट की, बल्कि उस पर रिवॉल्वर भी तानी गई, जिससे वह बुरी तरह डर गया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. कोतवाल रामनगर सुशील कुमार ने कहा कि मामला सामने आया है और आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है.

पुलिस ने मामला दबाने की कोशिश: पीड़ित का आरोप है कि घटना के दौरान वह लगातार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपित युवकों का दिल नहीं पसीजा. पीड़ित का कहना है कि उसने कोई गलती न होने के बावजूद भी बार-बार माफी मांगी, इसके बावजूद उसके साथ मारपीट जारी रखी गई. आरोप है कि हमलावर युवक रामनगर के बंबाघेर क्षेत्र के निवासी हैं. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद जब वह पुलिस के पास पहुंचा, तो शुरुआत में उसकी बात नहीं सुनी गई और मामले को दबाने का प्रयास किया गया.

पीड़ित ने आरोपियों से बताया जान का खतरा: पीड़ित का कहना है कि उसे अब भी जान का खतरा बना हुआ है और उसे डर है कि आरोपी युवक कभी भी उसकी हत्या कर सकते हैं. मामले को लेकर कोतवाल रामनगर सुशील कुमार ने कहा कि यह प्रकरण उनके संज्ञान में आ चुका है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है.