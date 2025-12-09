अवैध खनन को लेकर विधायक के खिलाफ FIR दर्ज, 36 लाख से अधिक की रॉयल्टी न देने का भी आरोप
महावीर स्टोन क्रशर पर खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
हमीरपुर: सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत पुंग खड्ड में लगाए गए स्टोन क्रेशर के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सुजानपुर पुलिस ने अवैध खनन और धोखाधड़ी करके सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाने को लेकर ये एफआईआर दर्ज की है. इस स्टोन क्रेशर में गड़बड़ियों के मामले को लेकर जो पहले चरण में जांच की गई है उस समय इसके मालिक मौजूदा हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशीष शर्मा थे. पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी करने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
आरोप है कि स्टोन क्रशर पर स्वीकृत मात्रा से अधिक खनन कर खनन सामग्री बेची गई है. इसे लेकर थाना सुजानपुर में धारा 379, 420, 468, 120-B IPC के तहत FIR दर्ज की गई है। जांच जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मामला दर्ज होने के बाद विधायक की मुश्किलें बढ़ गई है.
'36 लाख से अधिक राजस्व का नुकसान'
एसपी बलबीर सिंह ने बताया कि 'सितंबर 2025 को सुजानपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि महादेवी स्टोन क्रेशर में अवैध खनन को लेकर काफी गड़बड़ियां हैं, इसके बाद इसकी जांच शुरू की गई थी. पुलिस टीम ने मौके पर जाकर कई तरह का रिकॉर्ड वहां जब्त किए थे और इसी रिकॉर्ड के आधार पर जांच में पाया गया कि यहां एक्स और एम फार्म का दुरुपयोग किया गया है. यहां करीब 45000 मीट्रिक टन रेत बजरी बिना सरकार को रॉयल्टी दिए बेची गई, जिससे सरकार को 36 लाख रुपये से अधिक का सीधा नुकसान हुआ. खनन के दौरान सरकारी नियमों का यहां कोई पालन नहीं किया गया.'
एसपी हमीरपुर ने आगे बताया कि पुलिस अब इस सारे मामले की जांच कर रही है और इसी के आधार पर स्टोर क्रशर मालिकों के खिलाफ 4 दिसंबर को सुजानपुर थाने में अवैध माइनिंग और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. रिकॉर्ड की जांच हो रही है. कुछ और चीज भी सामने आने की उम्मीद है. पुलिस ने धोखाधड़ी और अवैध खनन के आरोपों में 4 दिसंबर को FIR दर्ज की थी. जिला हमीरपुर में अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई हो रही है. इस तरह की कार्रवाई से अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने में मदद मिलेगी.
