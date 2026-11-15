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जौलजीबी मेला मंच तोड़फोड़ मामला: कांग्रेस विधायक हरीश धामी समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कांग्रेस विधायक हरीश धामी समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज ( FILE PHOTO-ETV Bharat )

पिथौरागढ़: भारत-नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदी के संगम पर आयोजित जौलजीबी मेले के मंच पर तोड़फोड़ करने पर कांग्रेस विधायक हरीश धामी समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. मंच पर तोड़फोड़ और भाजपा कार्यकर्ताओं से मारपीट के आरोपों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.

14 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया था. इसके बाद स्थानीय जनता को संबोधित किया गया. इसके बाद सीएम धामी मंच से चले गए. इससे स्थानीय धारचूला विधायक व मेला समिति के अध्यक्ष हरीश धामी नाराज हो गए. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम धामी ने न उनकी बात सूनी और न मंच पर उन्हें बोलने का मौका दिया गया.