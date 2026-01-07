खैरथल RCHO पर भूखंड बेचने के नाम पर 20 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज
आरोप है कि आरोपी ने न भूखंड की रजिस्ट्री कराई और ना पैसे लौटाए. सौदा किए प्लॉट आरोपी के नाम भी नहीं था.
Published : January 7, 2026 at 7:54 AM IST
अलवर: खैरथल के आरसीएचओ के खिलाफ प्लॉट बेचने के नाम पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला भिवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है. आरसीएचओ पर पीयूष सिटी तातारपुर (भिवाड़ी) में भूखंड बेचने के लिए 20 लाख रुपए यूपीआई व चेक के जरिए लेने और बाद में न भूखंड की रजिस्ट्री कराने और न ही राशि लौटाने का आरोप है.
पुलिस थाना भिवाड़ी के सहायक उपनिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि ओमैक्स मेडोसिटी सोसायटी निवासी रामकेश गुर्जर ने मामला दर्ज कराया कि खैरथल के आरसीएचओ डॉ. हेमंत डागर ने मार्च 2025 को पीयूष सिटी तातारपुर (भिवाड़ी) स्थित प्लॉट नंबर सी-53 बेचने का सौदा 34 लाख रुपए में तय किया था. इसमें 16 मार्च को 50 हजार रुपए यूपीआई और 17 मार्च को 50 हजार रुपए यूपीआई और 19 लाख रुपए चेक से दिए. भूखंड के लिए आरोपी को कुल 20 लाख रुपए सौंपे.
प्लॉट आरोपी का था ही नहीं: परिवादी रामकेश गुर्जर ने आरोप लगाया कि भूखंड की रजिस्ट्री के समय आरोपी आरसीएचओ बहाने बनाकर टालमटोल करते रहे. बाद में उन्होंने फोन बंद कर लिया. काफी इंतजार करने के बाद भी आरोपी डॉ. डागर ने भूखंड की न तो रजिस्ट्री कराई और न ही उनके 20 लाख रुपए लौटाए. मामले की गहराई से जांच में सामने आया कि जिस प्लॉट का सौदा किया गया था, वह आरोपी डॉ. हेमंत डागर के नाम पर था ही नहीं.
धोखाधड़ी का केस दर्ज: एएसआई विजय ने बताया कि पीड़ित रामकेश की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आरसीएचओ डॉ. हेमंत डागर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में धोखाधड़ी व विश्वासघात का प्रकरण दर्ज कर लिया. मामले में बैंकिंग ट्रांजेक्शन, चेक, यूपीआई रिकॉर्ड तथा सोसायटी के दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. जांच के निष्कर्षों के बाद आरोपी से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.