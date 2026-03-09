ETV Bharat / state

मारपीट के बाद महिला ने अपनी और बेटे की सुरक्षा की लगाई गुहार, पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर में एक महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है.

Rudrapur Woman Assault Case
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
Published : March 9, 2026 at 7:58 AM IST

रुद्रपुर: घरेलू विवाद का मामला एक बार फिर सामने आया है. ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर रास्ते में रोककर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता हाल निवासी ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि करीब एक वर्ष पहले उसने अपने पति के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था. उसी के बाद से वह अपने पति से अलग रह रही है. महिला ने बताया कि वह वर्तमान में अपने पिता के साथ अपने पुत्र को लेकर रुद्रपुर में किराए के मकान में रह रही है.

पीड़िता के अनुसार, 29 अक्टूबर को लगभग दोपहर वह अपने पुत्र के साथ मछली मार्केट की ओर जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में उसके पति ने उसे रोक लिया और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पति ने उसे घेरकर गाली-गलौज की और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. महिला का कहना है कि उसके पति ने किसी धारदार हथियार और डंडे जैसी वस्तु से उसे बुरी तरह पीटा. इस हमले में महिला के गर्दन पर खुली चोटें आईं हैं, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं हैं.महिला ने अपनी तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान आरोपी ने उससे उसके पुत्र को छीनने की भी कोशिश की.

हालांकि आसपास के लोगों की मौजूदगी के कारण वह अपने इरादे में सफल नहीं हो पाया. घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, लेकिन जाते-जाते महिला को धमकी दी कि यदि उसने दर्ज किया हुआ केस वापस नहीं लिया तो वह उसे जान से मार देगा. पीड़िता ने पुलिस से अपनी और अपने पुत्र की सुरक्षा की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में ट्रांजिट कैंप थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.

उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. साथ ही पीड़िता और उसके बच्चे की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा रहा है.

रुद्रपुर महिला मारपीट केस
RUDRAPUR WOMAN ASSAULT CASE
UDHAM SINGH NAGAR
पति पर मुकदमा दर्ज
RUDRAPUR TRANSIT CAMP

