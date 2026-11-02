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हरिद्वार में रिश्ते हुए तार-तार: 16 साल की बेटी से अश्लील हरकत, कलयुगी पिता गिरफ्तार

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: हरिद्वार की बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक पिता पर अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ अश्लील और आपत्तिजनक हरकतें करने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता ने मां को आपबीती बताई तो मां ने ही अपने पति के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के चंद घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया.

हरिद्वार के बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने ही पति पर नाबालिग बेटी से अश्लील हरकतें करने का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं 31 अक्टूबर को महिला ने बहादराबाद कोतवाली पहुंचकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दी. महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति पिछले करीब एक साल से उनकी 16 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील और आपत्तिजनक हरकतें कर रहा है. विरोध करने और कई बार समझाने के बावजूद आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. महिला का आरोप है कि उसका पति उसके और बच्चों के साथ आए दिन गाली गलौज और मारपीट भी करता है.