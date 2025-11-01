शिक्षिका की मौत मामले में केयरटेकर गिरफ्तार, आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में शिक्षक की मौत के मामले में केयरटेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
रुद्रपुर: शिक्षिका सुषमा पंत को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उधम सिंह नगर की रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने सोसाइटी के अध्यक्ष की तहरीर पर केयरटेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 28 अक्टूबर को शिक्षिका का जला हुआ शव घर से बरामद हुआ था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी शिक्षिका की मौत जलने के कारण पेट फटने से होना पाया गया था.
रुद्रपुर के कौशल्या फेज-2 में महिला शिक्षिक की जलकर मौत मामले में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने केयरटेकर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दरअसल, कौशल्या इंक्लेव फेस 2 के सोसाइटी अध्यक्ष सुरेंद्र पाल द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि मृतका शिक्षिका सुषमा पंत 7 से 8 वर्षों से यूपी निवासी अजय मिश्रा नाम के व्यक्ति के साथ कॉलोनी में अपने मकान में रहती थी. अजय मिश्रा दक्ष चौराहे पर होटल संचालित करता है. मूल रूप से अल्मोड़ा निवासी महिला किच्छा स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी और कुछ समय से शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार चल रही थी. 28 अक्टूबर की दोपहर को उसका शव घर से जला हुआ बरामद हुआ था.
सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि 25 अक्टूबर को शिक्षिका सुषमा पंत उनके घर पहुंची और अजय मिश्रा नाम के व्यक्ति की शिकायत करते हुए बताया कि अजय मिश्रा उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से क्रूरता करता है और उसे नशीली दवा देकर पागल करना चाहता है. उसके साथ उसकी सफाई कर्मी विमला वाल्मीकि भी शामिल है. दोनों लोगों को मकान से निकलवा दो, ताकि उसकी जान बच सके.
26 अक्टूबर को एक बार फिर वह उनके घर आई और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि आज दोनों लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है. जब उनके द्वारा महिला के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि उनके घर से काफी चिलाने चीखने की आवाज आती है.
इसके बाद जब तक आरोपी के खिलाफ सोसाइटी कोई कार्रवाई करता, उससे पहले ही 28 अक्टूबर को शिक्षिका का शव जला हुआ बरामद हुआ. सोसाइटी के अध्यक्ष की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अजय मिश्रा के खिलाफ धारा 108 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
