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UTU पेपर लीक केस, असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन संस्थानों में अगस्त में दोबारा होगी परीक्षा

जानकारी के मुताबिक, मामले की पुष्टि होने के बाद उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने दोनों विषयों की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं. साथ ही आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉ. आशीष कुमार गुप्ता को अगले 7 सालों तक विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा संबंधी कार्य से प्रतिबंधित कर दिया गया है. अब इन दोनों विषयों की दोबारा परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा प्रदेश के कई इंजीनियरिंग संस्थानों में होगी और नई डेटशीट जल्द विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

देहरादून: उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा में देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों ने पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच में सामने आया कि 'मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स' विषय का प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले छात्रों तक व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पहुंचा दिया गया. इतना ही नहीं, 'इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी' विषय की गोपनीयता पर भी गंभीर आशंका जताई गई है. इस मामले में थाना प्रेमनगर में मुकदमे दर्ज किया गया है.

फिलहाल इस पूरे मामले ने परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर इस बात पर है कि विश्वविद्यालय भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या नए कदम उठाता है.

इन संस्थानों में होगी दोबारा परीक्षा:

बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, भीमताल

तुलाज इंस्टीट्यूट, देहरादून

बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान, द्वाराहाट

रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की

शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून

जयराम भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून

माया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून

बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून

टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टिहरी

नन्हीं परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान, पिथौरागढ़

वूमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून

इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोपेश्वर

एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा मामले में परीक्षा नियंत्रक द्वारा थाना प्रेमनगर में शिकायत दर्ज कराई गई है कि शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉ. आशीष कुमार गुप्ता ने पिछले दिनों कुछ सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें दो पेपर मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के पेपर पहले ही व्हाट्सएप के माध्यम से यूनिवर्सिटी और अन्य कॉलेजों के छात्रों को उपलब्ध कराए गए थे.

इस मामले में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने आंतरिक दो जांच की गई थी, जिन्हें पुलिस को सौंपा गया है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से पेपर छात्रों को उपलब्ध कराए गए थे. इस पूरे मामले में डॉ. आशीष कुमार गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

-प्रमोद कुमार, एसपी सिटी-

पेपर लीक के बारे में शिकायत आई थी. इंटरनल कमेटी बनाकर मामले की जांच की गई. जांच कमेटी की रिपोर्ट में साफ हुआ कि पेपर लीक हुआ है. इसके बाद एक्शन लेते हुए उन 22 बच्चों का पेपर निरस्त कर दिया गया. लेकिन इस बीच जांच में सामने आया कि टीचर ने एक और पेपर यूनिवर्सिटी में बनाया था, जिस एग्जाम में 355 बच्चे शामिल हैं. टीचर की (इंटीग्रिटी) ईमानदारी शक के घेरे में है, तो विवि ये जोखिम नहीं उठाते हुए और सावधानियां बरतते हुए वो पेपर भी रद्द कर दिया है. विवि की तरफ से शिक्षक से संबंधित कॉलेज को पत्र लिखकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है. फिलहाल शिक्षक पर सात साल के लिए किसी भी शैक्षणिक गतिविधि पर भाग लेने से रोक लगा दी गई है.

-तृप्ता ठाकुर, वीसी, यूटीयू-

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