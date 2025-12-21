ETV Bharat / state

मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की खंभे से बांधकर पिटाई का आरोप, 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरिद्वार में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की खंभे से बांधकर पिटाई के आरोप में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज.

woman was tied to pole and beaten
मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की खंभे से बांधकर पिटाई का आरोप (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 21, 2025 at 8:04 PM IST

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि लेबर कॉलोनी में कुछ लोगों ने शक के आधार पर एक 50 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को खंभे से न सिर्फ बांधा, बल्कि उसकी पिटाई भी की गई. महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अनजाने में किसी के घर में घुस गई थी और गुस्साए लोगों ने घर में घुसने पर खुद ही सजा दे डाली. मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. वायरल वीडियो के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

जानकारी के मुताबिक, लेबर कॉलोनी में कुछ लोगों ने महिला को बिजली के खंभे से बांधा और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई. जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. शनिवार रात वो भटकते हुए लेबर कॉलोनी के एक घर में पहुंच गई थी. घर वालों ने उसे चोर समझकर शोर मचा दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने महिला की स्थिति को समझे बिना उसे पकड़ लिया और खंभे से बांधकर पीटना शुरू कर दिया. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. लेकिन पिटाई कर रहे लोगों ने उस पर जरा भी तरस नहीं खाया.

इतना ही नहीं, महिला की पिटाई का कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया और आज रविवार सुबह वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल वीडियो में कुछ लोग महिला के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं.

वीडियो वायरल होते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए. रानीपुर कोतवाली पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत कुल 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आते ही मुकदमा दर्ज किया गया. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी.

