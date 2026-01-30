देहरादून में जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप, हिस्ट्रीशीटर समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज
देहरादून में जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है. शिकायत के बाद आरोपियों पर केस दर्ज किया.
देहरादून: थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप जितेंद्र रावत उर्फ जित्ती पर लगाया है. पीड़ित ने जितेंद्र उर्फ जित्ती ने धमकी देते हुए जमीन बिना रकम दिए अपने साथियों के नाम करवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जितेंद्र रावत उर्फ जित्ती समेत चार आरोपियों के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
बता दें कि मेरीवल एस्टेट मसूरी निवासी अमरदेव खंडूड़ी ने शिकायत दर्ज कराई है कि झड़ीपानी शहंशाही रिसोर्ट के पीछे उनके पैतृक जमीन है. इस जमीन को खरीदने के लिए संपूर्णानंद त्यागी ने उनसे संपर्क किया. संपूर्णानंद त्यागी ने उनकी मुलाकात बलराम यादव और जगत राम डोगरा से करवाई. इन व्यक्तियों ने उनकी जमीन खरीदने का विश्वास दिलाया और कुछ रकम अदा कर साल 2022 में इकरारनामा किया गया. उसके बाद आरोपियों ने उन्हें और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को विश्वास में लेकर जमीन के कुछ भाग की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और रकम के बदले कुछ चेक दिए गए.
पीड़ित ने जब यह चेक अपने बैंक में भुगतान के लिए लगवाए तो वो बाउंस होने लगे. इस संबंध में आरोपियों से फोन पर बातचीत की, जिसमें तीनों टालमटोल करते रहे. उसके बाद नवंबर 2025 में संपूर्णानंद त्यागी, बलराम यादव और जगत राम डोगरा ने पीड़ित को अपने घर ढाकपट्टी राजपुर मार्ग के पास बुलवाया, जहां उन्होंने दबाव बनाकर सारे चेक वापस ले लिए और रकम देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि अपनी सारी जमीन उनके नाम करने के दबाव बनाया गया. ऐसा ना करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी. कुछ दिन बाद पीड़ित के फोन के व्हाट्सएप पर धमकी भरे फोन आने लगे.
धमकी देने वाले व्यक्ति ने अपना नाम जितेंद्र रावत जित्ती बताते हुए बोला कि यदि तुमने हमारे आदमियों को जमीन नहीं दी तो तुम्हारे बच्चों और परिवार को जान से मरवा दूंगा. मेरा साथी तुमसे मिलने आएंगे और उसके साथ जाकर अपनी झड़ीपानी वाली सारी जमीन बिना रकम लिए चुपचाप संपूर्णानंद त्यागी, बलराम यादव और जगत राम डोगरा के नाम कर दो. हिस्ट्रीशीटर जितेंद्र उर्फ जित्ती का नाम एक बार फिर चर्चा में आया है. पहले भी अप्रैल 2025 में उस पर डरा धमकाकर 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है.
मामले में उसके खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. जित्ती के खिलाफ रायपुर थाने में भी साल 2024 में मुकदमा दर्ज हुआ था. वर्तमान में वह जमानत पर बाहर है. जितेंद्र रावत के खिलाफ जबरन जमीन कब्जाने और एक्सटॉर्शन समेत जान से मारने की धमकी देने के कई मुकदमे दर्ज हैं. थाना राजपुर प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर जितेंद्र रावत उर्फ जित्ती, संपूर्णानंद त्यागी, बलराम यादव और जगत राम डोगरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
