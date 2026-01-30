ETV Bharat / state

देहरादून में जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप, हिस्ट्रीशीटर समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज

देहरादून: थाना राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप जितेंद्र रावत उर्फ जित्ती पर लगाया है. पीड़ित ने जितेंद्र उर्फ जित्ती ने धमकी देते हुए जमीन बिना रकम दिए अपने साथियों के नाम करवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जितेंद्र रावत उर्फ जित्ती समेत चार आरोपियों के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बता दें कि मेरीवल एस्टेट मसूरी निवासी अमरदेव खंडूड़ी ने शिकायत दर्ज कराई है कि झड़ीपानी शहंशाही रिसोर्ट के पीछे उनके पैतृक जमीन है. इस जमीन को खरीदने के लिए संपूर्णानंद त्यागी ने उनसे संपर्क किया. संपूर्णानंद त्यागी ने उनकी मुलाकात बलराम यादव और जगत राम डोगरा से करवाई. इन व्यक्तियों ने उनकी जमीन खरीदने का विश्वास दिलाया और कुछ रकम अदा कर साल 2022 में इकरारनामा किया गया. उसके बाद आरोपियों ने उन्हें और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को विश्वास में लेकर जमीन के कुछ भाग की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और रकम के बदले कुछ चेक दिए गए.

पीड़ित ने जब यह चेक अपने बैंक में भुगतान के लिए लगवाए तो वो बाउंस होने लगे. इस संबंध में आरोपियों से फोन पर बातचीत की, जिसमें तीनों टालमटोल करते रहे. उसके बाद नवंबर 2025 में संपूर्णानंद त्यागी, बलराम यादव और जगत राम डोगरा ने पीड़ित को अपने घर ढाकपट्टी राजपुर मार्ग के पास बुलवाया, जहां उन्होंने दबाव बनाकर सारे चेक वापस ले लिए और रकम देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि अपनी सारी जमीन उनके नाम करने के दबाव बनाया गया. ऐसा ना करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी. कुछ दिन बाद पीड़ित के फोन के व्हाट्सएप पर धमकी भरे फोन आने लगे.