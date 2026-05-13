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फर्जी दस्तावेज बनाकर बेशकीमती जमीन हड़पने का आरोप, 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर तहसील क्षेत्र में जमीन विवाद अब खुलेआम धमकियों और दबंगई तक पहुंच गया है. हरियाणा निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पुश्तैनी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने की साजिश रची गई और जब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो आरोपित उसका पीछा कर जान से मारने की धमकी देने लगे. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत का संज्ञान लेते हुए 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

हरियाणा निवासी अली मोहम्मद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि, वह और उसके परिवार वाले साल 1984 में ग्राम ऐथल हरिद्वार को छोड़कर मेवात हरियाणा में जाकर बस गए थे. 30 मार्च 2026 को जानकारी मिली कि, उसकी भूमि को कुछ लोग बेच रहे हैं. इसके बाद लक्सर तहसील जाकर भूमि के बारे में जानकारी ली. जहां उसे उसकी भूमि से संबंधित एक रजिस्टर्ड इकरारनामा की प्रति प्राप्त हुई. जिसमें किसी फर्जी व्यक्ति ने अली मोहम्मद नाम का यूज कर फर्जी आधार कार्ड लगाकर इकरारनामा किया हुआ है. इकरारनामे में ऐथल निवासी एक व्यक्ति को गवाह बनाया गया है. जबकि 17 मार्च 2026 को इकरारनामा हुआ है.

पीड़ित के मुताबिक, जब उसने कोर्ट में मामला दायर किया तो आरोपियों ने उसे रास्ते में घेरना शुरू कर दिया. आरोप है कि उसे धमकी दी गई कि 'गांव छोड़कर चला जा, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगा'. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि फर्जीवाड़े में शामिल कुछ आरोपी पहले भी धोखाधड़ी के मामलों में जेल जा चुके हैं.