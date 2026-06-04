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अयोध्या में पूर्व बसपा प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडेय के खिलाफ FIR; परमहंस आचार्य ने धोखाधड़ी का लगाया आरोप, बोले- "दो लाख रुपये ले गये थे"

भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी का कहना है कि सच्चिदानंद पांडेय भाजपा में कब आए जानकारी नहीं है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 10:06 PM IST

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अयोध्या : रामनगरी अयोध्या में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे सच्चिदानंद पांडेय पर गंभीर आरोप लगे हैं. तपस्वी छावनी के महंत जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने उन पर दो लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है. परमहंस आचार्य की तहरीर पर अयोध्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं, भाजपा संगठन ने उनके पार्टी में होने से ही इनकार कर दिया है.

जगद्गुरु परमहंस आचार्य और भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जगद्गुरु परमहंस आचार्य का आरोप है कि कई महीने पहले कथित भाजपा नेता सच्चितानंद पांडेय ने अपने घर में बीमारी का हवाला देते हुए उनसे दो लाख रुपये उधार लिए थे. आरोप है कि समय बीत जाने के बावजूद रुपये वापस नहीं किए गए. परमहंस आचार्य का आरोप है कि उन्होंने कई बार फोन और अन्य माध्यमों से अपनी धनराशि वापस मांगी, लेकिन आरोपी ने रकम लौटाने के बजाय टालमटोल की.

आरोप है कि उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें जान से मरवाने की धमकी दी गई. इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन से हस्तक्षेप कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज के कार्रवाई करने की मांग उठाई थी.

भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी का कहना है कि सच्चिदानंद पांडेय बसपा और सपा में रहे. वह भाजपा में कब आए जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि वह मेरे जिले के भी निवासी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि एक संत ने भी एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि इस सरकार में कानून का पालन होगा. यदि उन्होंने धोखाधड़ी किया होगा तो बच नहीं पाएंगे.

सीओ आशुतोष तिवारी ने बताया कि कोतवाली अयोध्या में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है.

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