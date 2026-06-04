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अयोध्या में पूर्व बसपा प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडेय के खिलाफ FIR; परमहंस आचार्य ने धोखाधड़ी का लगाया आरोप, बोले- "दो लाख रुपये ले गये थे"

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )