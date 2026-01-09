ETV Bharat / state

यूट्यूबर ज्योति अधिकारी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने व महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोप, गिरफ्तार कर भेजा जेल

हल्द्वानी में पुलिस ने शिकायत के बाद महिला यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है.

Haldwani YouTuber arrested
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 9, 2026 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: कथित धार्मिक भावनाएं आहत करने और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति अधिकारी के विरुद्ध मुखानी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई स्थानीय निवासी जूही चुफाल की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर की गई है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है. जिसके बाद ज्योति अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है.

महिला यूट्यूबर ज्योति अधिकारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. यूट्यूबर ज्योति अधिकारी पर पर्वतीय महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी व धार्मिक भावनाएं आहत करने का कथित आरोप लगा है. हल्द्वानी के मुखानी में ज्योति अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. दरअसल जूही चुफाल ने तहरीर में बताया कि वह उत्तराखंड राज्य की निवासी हैं और राज्य की स्थानीय संस्कृति, भगवान तथा देवी-देवताओं के प्रति गहरा सम्मान रखती हैं.

साथ ही उत्तराखंड की नारी शक्ति के प्रति आदर और सद्भाव की भावना रखती हैं. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे विभिन्न वीडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि यूट्यूबर ज्योति अधिकारी पत्नी गोपाल सिंह अधिकारी, निवासी हरिपुर लालमणि, किशनपुर घुड़दौड़ा, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दरांती लहराते हुए अत्यंत आपत्तिजनक और भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया.

जूही चुफाल की तहरीर के अनुसार, ज्योति अधिकारी ने अपने कथनों में कुमाऊं की महिलाओं, उत्तराखंड की संस्कृति और देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. वीडियो में उन्होंने पर्वतीय महिलाओं की गरिमा पर सवाल उठाते हुए धार्मिक भावना आहत करने व अभद्र टिप्पणी की है. आरोप है कि इस तरह के बयानों से ना केवल उत्तराखंड की प्राचीन हिंदू परंपराओं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि कुमाऊं की महिलाओं का भी घोर अपमान हुआ है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए ज्योति अधिकारी को नोटिस देते हुए पूछताछ की थी. देर शाम मुखानी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.

एसओ मुखानी सुशील जोशी ने बताया कि पर्वतीय महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और कथित धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में हल्द्वानी की यूट्यूबर ज्योति के खिलाफ एक युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. पूछताछ के बाद यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि ज्योति अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. पुलिस ने ज्योति अधिकारी पर धारा 27/192/196/299/302/B NS के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

पढ़ें-

TAGGED:

धार्मिक भावना आहत केस
हल्द्वानी यूट्यूबर पर केस दर्ज
CASE REGISTERED AGAINST YOUTUBER
NAINITAL LATEST NEWS
HALDWANI YOUTUBER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.