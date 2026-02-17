ETV Bharat / state

बिजली विभाग को फंसाने के चक्कर में खुद हो गया शिकार, सीएम ऑफिस तक पहुंची थी बात

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में एक साजिश के तहत बिजली विभाग के कर्मचारियों को फंसाने की कोशिश का मामला सामने आया है. शुरुआती तौर पर मामले से संबंधित शिकायत सीएम पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची. शिकायत पर जांच की गई तो पूरे साजिश का खुलासा हुआ. अब बिजली विभाग ने शिकायत करने वाले साजिशकर्ता के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है.

ये है मामला: दरअसल, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी अमन ने बिजली विभाग में अपने पुराने मकान में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया. जबकि उसके पुराने मकान में पहले से ही बिजली का कनेक्शन था. जांच में सामने आया कि, अमन का एक नया मकान भी है. जहां उसने अपने पुराने मकान में लगा मीटर खुद निकालकर लगा दिया था.

बिजली विभाग ने भी विद्युत कनेक्शन के आवेदन पर कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी करते हुए पुराने घर में विद्युत कनेक्शन देते हुए नया मीटर लगा दिया. इसके बाद उसने बिजली कर्मचारियों को फंसाने के लिए खुद ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक ही मकान पर दो कनेक्शन दिए जाने की शिकायत कर दी. जिस पर ईई देवेंद्र कुमार ने शिकायत की जांच कराई तो मामले का खुलासा हुआ.