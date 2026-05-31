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कुशीनगर पुलिस ने जालसाजी मामले में 7 नेपाली नागरिक किए गिरफ्तार

कुशीनगर: जिला पुलिस ने नेपाल के 453 लोगों को शनिवार को नेपाल पुलिस के हवाले किए जाने के बाद कथित नेटवर्क मार्केटिंग और जालसाजी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने नेपाल के सात नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी को हिरासत में ले लिया है. आरोप है कि इन लोगों ने नेपाल के बेरोजगार युवक-युवतियों को नौकरी, आर्थिक आत्मनिर्भरता और अधिक कमाई का सपना दिखाकर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर अपने जाल में फंसाया था.

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि नेपाली दूतावास की सूचना मिलते ही आठ पुलिस टीमों ने तत्परता से कार्रवाई की. 453 लोगों को नेपाल भेजने के बाद कसया पुलिस ने सात नामजद व आठ–दस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, हर बिन्दु की गहनता से छानबीन की जा रही है.



बता दें कि कसया क्षेत्र के सपहा रोड पर पिछले कई महीनों से दो अलग-अलग स्थानों पर कथित ट्रेनिंग सेंटर संचालित किए जा रहे थे. यहां नेपाल और भारत के युवाओं को प्रशिक्षण के नाम पर एकत्र किया जाता था. जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में नेपाली युवक-युवतियां इन केंद्रों से जुड़े हुए थे. आमलोग इसे सामान्य प्रशिक्षण के तौर पर ही देख रहे थे. इस कारण कभी कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई.



नेपाल दूतावास की शिकायत पर हुई कार्रवाई: दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास को मिली शिकायत में कहा गया था कि नेपाल के नागरिकों को रोजगार का झांसा देकर नेटवर्क मार्केटिंग गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है. शिकायत मिलने के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कुशीनगर पुलिस ने शनिवार को विशेष अभियान चलाया. पुलिस की आठ टीमों ने कसया क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर 453 नेपाली युवक-युवतियों को वहां से मुक्त कराया, जिन्हें बाद में नेपाल भेज दिया गया.



सात नामजद, कई अन्य जांच के दायरे में: पुलिस ने इस मामले में नेपाल के सात नामजद आरोपियों तथा 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. सभी नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं.



फरवरी 2026 में पहुंचे थे नेपाल के युवक-युवतियां: पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फरवरी 2026 से बड़ी संख्या में नेपाली युवक-युवतियां कसया पहुंचे थे. उन्हें कौशल विकास, रोजगार और व्यवसायिक प्रशिक्षण का भरोसा दिया गया था. बाद में इन्हें नेटवर्क मार्केटिंग की गतिविधियों में लगाया गया. स्थानीय स्तर पर लंबे समय से इन गतिविधियों को लेकर चर्चाएं थीं, लेकिन किसी ने औपचारिक शिकायत नहीं की थी.



एक लाख रुपये तक कमाई का दिया जाता था लालच: जांच में यह भी सामने आया है कि युवाओं को प्रति माह 20 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक कमाई का सपना दिखाया जाता था. नेपाल और बिहार समेत अन्य राज्यों से आए युवाओं को बेहतर भविष्य का भरोसा देकर नेटवर्क से जोड़ा जाता था और सभी से एक तय धनराशि भी जमा कराई जाती थी.



मकान मालिक भी जांच के घेरे में: पुलिस अब उन मकान मालिकों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिन्होंने बिना पर्याप्त सत्यापन के ही अपने मकान इन लोगों को किराये पर दे रखा था. पुलिस की जांच में कसया के सपहा रोड पर आठ से दस मकानों में इस नेटवर्किंग की गतिविधियों के संचालन की जानकारी सामने आई है.





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