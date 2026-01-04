ETV Bharat / state

बिजली का कनेक्शन काटने पर भड़के ग्रामीण, कर्मचारियों के साथ की मारपीट, मुकदमा हुआ दर्ज

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर के प्रीतपुर गांव में बिजली का बिल न भरने पर ऊर्जा निगम की टीम ने कनेक्शन काट दिए. ऐसे में कनेक्शन काटने पर कुछ परिवार भड़क गए और टीम के साथ मारपीट कर दी. इसके बाद ऊर्जा निगम की ओर से पुलिस में तहरीर दी गई. जिस पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. उधर, सुल्तानपुर में बिजली चोरी करने पर उपभोक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

जानकारी के मुताबिक, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के प्रीतपुर गांव में ऊर्जा निगम की टीम बकाया बिल भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर रही थी. जिसके तहत करीब 5-6 लाख रुपए के बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए. जिसमें 2 लाख रुपए के बकायेदारों का कनेक्शन काटने पर उपभोक्ता गाली गलौज पर उतर आए. आरोप है कि ऊर्जा निगम की टीम के साथ मारपीट भी की गई.

वहीं, बिजली विभाग के जेई अश्वनी कुमार ने पुलिस को एक तहरीर दी है. जिसमें उन्होंने बताया है कि 2 जनवरी को विभागीय टीम में शामिल मोनू, अरुण नौटियाल, कमल, देव कुमार, बिट्टू, जुल्फिकार राजस्व वसूली के लिए प्रीतपुर गांव गए थे. यहां बकाया बिल भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई.

आरोप है कि तभी सोनू, सचिन और उनके परिवार के जक्कड़ ने कर्मचारियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी. आरोप है कि तीनों ने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की करते हुए हाथापाई की. दोबारा वहां आने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद कर्मचारी वहां से वापस लौट गए. अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.