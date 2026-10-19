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ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर FIR, सचिव विनय शंकर पांडे ने स्थिति की स्पष्ट

उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: सोशल मीडिया पर कथित रूप से भ्रामक और अनधिकृत सामग्री प्रसारित करने के मामले में एक अकाउंट संचालक व एक अज्ञात के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों और उठाए जा रहे सवालों पर सचिव उद्योग एवं सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में निवेश से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक हैं. प्रत्येक परियोजना का विवरण संबंधित सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि तथ्यों की पूरी जानकारी के बिना निवेश को लेकर भ्रामक धारणा बनाना उचित नहीं है.

एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता मृत्युंजय सिंह, अपर निदेशक स्तर के अधिकारी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि एक अकाउंट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य में निवेश को लेकर कथित रूप से भ्रामक और अनधिकृत सामग्री प्रसारित की जा रही है. शिकायत में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट-2023 और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री से राज्य की निवेश संबंधी छवि और निवेश के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.