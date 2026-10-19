ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर भ्रामक खबर फैलाने वालों पर FIR, सचिव विनय शंकर पांडे ने स्थिति की स्पष्ट
उत्तराखंड में निवेश को लेकर कथित रूप से भ्रामक जानकारी प्रसारित करने पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है. वहीं सचिव उद्योग स्थित स्पष्ट की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 19, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 12:03 PM IST
देहरादून: सोशल मीडिया पर कथित रूप से भ्रामक और अनधिकृत सामग्री प्रसारित करने के मामले में एक अकाउंट संचालक व एक अज्ञात के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों और उठाए जा रहे सवालों पर सचिव उद्योग एवं सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में निवेश से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक हैं. प्रत्येक परियोजना का विवरण संबंधित सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि तथ्यों की पूरी जानकारी के बिना निवेश को लेकर भ्रामक धारणा बनाना उचित नहीं है.
एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता मृत्युंजय सिंह, अपर निदेशक स्तर के अधिकारी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि एक अकाउंट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य में निवेश को लेकर कथित रूप से भ्रामक और अनधिकृत सामग्री प्रसारित की जा रही है. शिकायत में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट-2023 और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री से राज्य की निवेश संबंधी छवि और निवेश के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.
पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कराने, संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने और जनहित एवं राज्यहित में संबंधित प्लेटफॉर्म पर प्रसारित सामग्री के संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है. वहीं सरकार ने निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर काम किया है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक एक लाख एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है.
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं. राज्य का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है और भारी उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं देहरादून,हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल के कुछ हिस्सों में अधिक हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप राज्य की औद्योगिक नीतियां तैयार की गई हैं. जिनका उद्देश्य पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना है. दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे.
-विनय शंकर पांडे,सचिव उद्योग
सचिव उद्योग ने कहा कि इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए समय-समय पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गईं. निवेशकों की सहायता के लिए निवेश मित्रों की व्यवस्था की गई, जिन्होंने निवेशकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा, सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में सहयोग किया और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. निवेश से संबंधित आंकड़े उद्योग विभाग, यूके स्पाइस और सिंगल विंडो सिस्टम के पोर्टल पर उपलब्ध हैं. इनमें परियोजनाओं, संबंधित विभागों और उनके स्थान सहित आवश्यक विवरण पारदर्शिता के साथ दर्ज किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि यह विषय लगभग आठ महीने पहले भी सोशल मीडिया पर उठाया गया था, जिस पर तथ्यों के साथ जवाब दिया गया था. सरकार ने समय-समय पर सदन में भी निवेश की स्थिति स्पष्ट की है. ऐसे में उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी कर सवाल उठाना उचित नहीं है. छोटे उद्यमों और स्थानीय निवेशकों पर की जा रही टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सचिव उद्योग ने कहा कि आटा चक्की, मोबाइल दुकान या अन्य छोटे व्यवसाय को निवेश की श्रेणी में शामिल करने पर सवाल उठाना सही दृष्टिकोण नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि कोई स्थानीय व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से 10 हजार रुपये का निवेश कर छोटा व्यवसाय शुरू करता है और उससे दो लोगों को रोजगार मिलता है, तो यह भी राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान है.
पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति और एक अज्ञात आरोपी का उल्लेख करते हुए मुकदमा दर्ज किया है. एफआईआर में उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान को जांच सौंपी गई है.
-शेखर सुयाल, एसपी सिटी-
निवेश का महत्व केवल उसकी राशि से नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाले रोजगार और स्थानीय आजीविका के अवसरों से भी तय होता है. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए विदेशों के साथ-साथ देश के प्रमुख महानगरों में रोड शो आयोजित किए गए. इसके अतिरिक्त, गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों समेत प्रदेश के सभी जनपदों में निवेश सम्मेलनों के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों और छोटे कारोबारियों को भी आमंत्रित किया गया. सरकार का उद्देश्य केवल बड़े औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों, स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देना है.
आगामी निवेश योजनाओं की जानकारी देते हुए सचिव उद्योग ने कहा कि लगभग 24 हजार करोड़ रुपये के निवेश की अगली ग्राउंडिंग की तैयारी की जा रही है. इससे संबंधित विवरण भी सिंगल विंडो सिस्टम पर उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने बताया कि जल्द ही चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी. मीडिया और संबंधित लोगों से अपील की कि वे परियोजनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करें, उद्यमियों से संवाद करें और धरातल पर हुए कार्यों का आकलन तथ्यों के आधार पर करें.
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