काशीपुर पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख मौत मामला, मां की तहरीर पर तीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज
काशीपुर में पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख की मौत मामले में मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 15, 2026 at 7:02 AM IST|
Updated : September 15, 2026 at 7:53 AM IST
रुद्रपुर: काशीपुर में पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख हरदीप सिंह (38 वर्षीय) की गोली लगने से मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है. कुंडा थाना क्षेत्र के गोरा फार्म में 11 सितंबर की रात गोली लगने से घायल हुए हरदीप सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने संदीप सिंह, उसकी पत्नी और मां को नामजद किया है. पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से तीनों आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए हैं और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है.
पुलिस को दी तहरीर के अनुसार, इसके बाद संदीप सिंह ने हरदीप से उसे गोरा फार्म स्थित घर छोड़ने के लिए कहा और पैसे लेने की बात भी कही. आरोप है कि संदीप के घर पहुंचने के बाद षड्यंत्र के तहत हरदीप को गोली मार दी गई. देर रात करीब एक बजे संदीप सिंह ने हरदीप की मां को फोन कर उनके बेटे को गोली लगने और गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी दी. घायल हरदीप सिंह को तत्काल काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद उन्हें उपचार के लिए बाहर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.मृतक की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संदीप सिंह, उसकी पत्नी और मां के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार तीनों घटना के बाद से फरार हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.
संदीप सिंह और हरदीप सिंह पुराने मित्र थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों कहीं बाहर पार्टी करने के बाद संदीप के घर पहुंचे थे और वहां भी शराब का सेवन किया गया था. दोनों के नशे में होने की बात भी सामने आई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
-प्रशांत कुमार, काशीपुर सीओ-
सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और मामले का जल्द खुलासा करने की बात पुलिस ने कही है.
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