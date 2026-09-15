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काशीपुर पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख मौत मामला, मां की तहरीर पर तीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

काशीपुर में पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख की मौत मामले में मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Hardeep Singh murder
काशीपुर पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख मौत मामला (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2026 at 7:02 AM IST

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Updated : September 15, 2026 at 7:53 AM IST

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रुद्रपुर: काशीपुर में पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख हरदीप सिंह (38 वर्षीय) की गोली लगने से मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है. कुंडा थाना क्षेत्र के गोरा फार्म में 11 सितंबर की रात गोली लगने से घायल हुए हरदीप सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने संदीप सिंह, उसकी पत्नी और मां को नामजद किया है. पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से तीनों आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए हैं और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है.

पुलिस को दी तहरीर के अनुसार, इसके बाद संदीप सिंह ने हरदीप से उसे गोरा फार्म स्थित घर छोड़ने के लिए कहा और पैसे लेने की बात भी कही. आरोप है कि संदीप के घर पहुंचने के बाद षड्यंत्र के तहत हरदीप को गोली मार दी गई. देर रात करीब एक बजे संदीप सिंह ने हरदीप की मां को फोन कर उनके बेटे को गोली लगने और गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी दी. घायल हरदीप सिंह को तत्काल काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद उन्हें उपचार के लिए बाहर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.मृतक की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संदीप सिंह, उसकी पत्नी और मां के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार तीनों घटना के बाद से फरार हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

संदीप सिंह और हरदीप सिंह पुराने मित्र थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों कहीं बाहर पार्टी करने के बाद संदीप के घर पहुंचे थे और वहां भी शराब का सेवन किया गया था. दोनों के नशे में होने की बात भी सामने आई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
-प्रशांत कुमार, काशीपुर सीओ-

सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र किए गए हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और मामले का जल्द खुलासा करने की बात पुलिस ने कही है.

हरिद्वार में बाइक मैकेनिक की हत्या मामला: बहादराबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित शान्तरशाह मार्ग पर बाइक मैकेनिक हैप्पी की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में रातभर चेकिंग अभियान चलाया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हुए थे. स्थानीय लोगों ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन दोनों भागने में सफल रहे. घटना के बाद पुलिस ने जिले के सभी बॉर्डर को सील किया और रातभर चेकिंग की लेकिन दोनों आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया. देर रात एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की.

रुड़की में हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल: हरिद्वार जिले में रुड़की क्षेत्र के माधोपुर गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में कुछ युवक हाथों में हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि वीडियो को लेकर फायरिंग किए जाने की चर्चा भी हो रही है. बताया जा रहा है कि मामला करीब दो दिन पुराना है और इसके पीछे आपसी विवाद की बात सामने आई है, बहरहाल, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

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Last Updated : September 15, 2026 at 7:53 AM IST

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