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काशीपुर पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख मौत मामला, मां की तहरीर पर तीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: काशीपुर में पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख हरदीप सिंह (38 वर्षीय) की गोली लगने से मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है. कुंडा थाना क्षेत्र के गोरा फार्म में 11 सितंबर की रात गोली लगने से घायल हुए हरदीप सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने संदीप सिंह, उसकी पत्नी और मां को नामजद किया है. पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से तीनों आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए हैं और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है.

पुलिस को दी तहरीर के अनुसार, इसके बाद संदीप सिंह ने हरदीप से उसे गोरा फार्म स्थित घर छोड़ने के लिए कहा और पैसे लेने की बात भी कही. आरोप है कि संदीप के घर पहुंचने के बाद षड्यंत्र के तहत हरदीप को गोली मार दी गई. देर रात करीब एक बजे संदीप सिंह ने हरदीप की मां को फोन कर उनके बेटे को गोली लगने और गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी दी. घायल हरदीप सिंह को तत्काल काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. इसके बाद उन्हें उपचार के लिए बाहर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.मृतक की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संदीप सिंह, उसकी पत्नी और मां के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार तीनों घटना के बाद से फरार हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.