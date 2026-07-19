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युवती से मिलने आए युवक की पिटाई, गले में पहनाया पट्टा, जानिए पूरा मामला

हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र की गणपति धाम कॉलोनी में एक युवती से मिलने पहुंचे एक युवक की कुछ लोगों ने घर में घुसकर पिटाई कर दी. मारपीट में युवक घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे युवक को भीड़ से छुड़ाया और घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया. वहीं युवती की तहरीर पर पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. वहीं पिटाई से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है और युवती के बुलाने पर ही वो उससे मिलने आया था. लेकिन गैर समुदाय का होने के चलते गुस्साई भीड़ ने उसकी पिटाई कर डाली.

जानकारी के अनुसार, शनिवार को गणपति धाम कॉलोनी में एक युवक आया और एक घर में चला गया. अजनबी युवक को देखकर लोगो को शक हुआ और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा होने लगी. इस बीच युवक को बुलाकर उससे नाम पता पूछा गया. गैर समुदाय का होने के चलते लोगों ने कई आरोप लगाए और युवक की पिटाई शुरू कर दी. भीड़ में शामिल लोगों ने उसे इतना मारा कि उसके शरीर में कई जगह चोट आ गई. इतना ही नहीं हद तो तब हो गई, जब लोगों ने युवक के गले में कुत्तों को बांधने वाला पट्टा डाल दिया.