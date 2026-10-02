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आगरा में बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब के खिलाफ मुकदमा; एक गाने को लेकर समाज नाराज

आगरा में बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब के खिलाफ मुकदमा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब यादव के हाल में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से आगरा में सविता सेन समाज ने आक्रोश है. आक्रोशित सविता सेन समाज ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से मुलाकात की और यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. बिहार के वैशाली जिले के यूट्यूबर गणेश लाजवाब यादव के हाल में जारी गीत को लेकर आपत्ति जताई.