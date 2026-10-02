ETV Bharat / state

आगरा में बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब के खिलाफ मुकदमा; एक गाने को लेकर समाज नाराज

सविता सेन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों का गीत में अपमान किया है.

आगरा में बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब के खिलाफ मुकदमा.
आगरा में बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब के खिलाफ मुकदमा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 8:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब यादव के हाल में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से आगरा में सविता सेन समाज ने आक्रोश है. आक्रोशित सविता सेन समाज ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से मुलाकात की और यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. बिहार के वैशाली जिले के यूट्यूबर गणेश लाजवाब यादव के हाल में जारी गीत को लेकर आपत्ति जताई.

सविता सेन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मथुरिया ने बताया कि जो गीत जारी किया है, उससे सविता-सेन समाज में आक्रोश है. यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. पुलिस कमिश्वर दीपक कुमार के निर्देश पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि हाल में यूट्यूबर गणेश लाजवाब यादव ने हाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है. यह करीब 2 मिनट 33 सेकंड का है. इसके बोल बाप चलावे सैलून बेटी दिखावे.... वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लाखों में व्यूज आ चुके हैं.

सविता सेन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मथुरिया ने बताया कि सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों का गीत में अपमान किया है. जो अश्लीलता हैं. जिससे सविता सेन समाज की भावनाएं आहत हैं. इसलिए, इस वीडिया के मूल अपलोडर, यूट्यूब चैनल, वीडियो के निर्माण, लेखन, गायन, रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग और प्रचार-प्रसार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने बिहार के बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब यादव समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. साइबर थाना पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: काशी ने बापू को नहीं किया आत्मसात? 1916 का वो वाकया, जब मंदिर की दुर्दशा पर विचलित हुए थे महात्मा गांधी

TAGGED:

AGRA POLICE BIHAR YUTUBER
BIHAR YOUTUBER GANESH LAJAWAB
CASE FILED AGRA AGAINST YOU TUBER
बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब
AGRA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.