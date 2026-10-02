आगरा में बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब के खिलाफ मुकदमा; एक गाने को लेकर समाज नाराज
सविता सेन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों का गीत में अपमान किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 8:31 AM IST
आगरा: बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब यादव के हाल में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से आगरा में सविता सेन समाज ने आक्रोश है. आक्रोशित सविता सेन समाज ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से मुलाकात की और यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. बिहार के वैशाली जिले के यूट्यूबर गणेश लाजवाब यादव के हाल में जारी गीत को लेकर आपत्ति जताई.
सविता सेन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मथुरिया ने बताया कि जो गीत जारी किया है, उससे सविता-सेन समाज में आक्रोश है. यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. पुलिस कमिश्वर दीपक कुमार के निर्देश पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
बता दें कि हाल में यूट्यूबर गणेश लाजवाब यादव ने हाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है. यह करीब 2 मिनट 33 सेकंड का है. इसके बोल बाप चलावे सैलून बेटी दिखावे.... वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लाखों में व्यूज आ चुके हैं.
सविता सेन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मथुरिया ने बताया कि सैलून व्यवसाय से जुड़े लोगों का गीत में अपमान किया है. जो अश्लीलता हैं. जिससे सविता सेन समाज की भावनाएं आहत हैं. इसलिए, इस वीडिया के मूल अपलोडर, यूट्यूब चैनल, वीडियो के निर्माण, लेखन, गायन, रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग और प्रचार-प्रसार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने बिहार के बिहार के यूट्यूबर गणेश लाजवाब यादव समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. साइबर थाना पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है.
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