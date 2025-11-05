ETV Bharat / state

आईएएस अधिकारी के नाम से ग्रुप में भेजे भ्रामक मैसेज, विभाग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

अशोक नगर थाना, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: देवस्थान विभाग के सचिव के नाम से वाट्सएप ग्रुप में फर्जी और भ्रामक मैसेज वायरल करने का एक मामला सामने आने के बाद विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए अशोक नगर थाने में शिकायत दी है. इस शिकायत के आधार पर अशोक नगर थाना पुलिस ने फर्जी और भ्रामक संदेश फैलाने वाले लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने सोशल मीडिया पर विभाग और उसके वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ फैलाए एक भ्रामक, धार्मिक रूप से संवेदनशील और मानहानिकारक फर्जी संदेश के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें दोषियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहचान की चोरी, फर्जी सूचना फैलाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और मानहानि जैसी धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की गई है. इसे भी पढ़ें- ठेकेदार ने फर्जी दस्तावेजों से सरकार को 1.51 करोड़ का चूना लगाया, मामला दर्ज विभाग के उप सचिव ने दी शिकायत: अशोक नगर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि देवस्थान विभाग के उप सचिव आलोक कुमार सैनी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुछ लोगों ने एक फर्जी वाट्सएप संदेश तैयार कर कई वाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया, जिसमें देवस्थान विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा के नाम से हिंदू देवी-देवताओं और पुजारियों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां जोड़ दी गईं.