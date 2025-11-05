आईएएस अधिकारी के नाम से ग्रुप में भेजे भ्रामक मैसेज, विभाग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज
देवस्थान विभाग की ओर से अशोक नगर थाने में शिकायत दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.
जयपुर: देवस्थान विभाग के सचिव के नाम से वाट्सएप ग्रुप में फर्जी और भ्रामक मैसेज वायरल करने का एक मामला सामने आने के बाद विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए अशोक नगर थाने में शिकायत दी है. इस शिकायत के आधार पर अशोक नगर थाना पुलिस ने फर्जी और भ्रामक संदेश फैलाने वाले लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने सोशल मीडिया पर विभाग और उसके वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ फैलाए एक भ्रामक, धार्मिक रूप से संवेदनशील और मानहानिकारक फर्जी संदेश के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें दोषियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहचान की चोरी, फर्जी सूचना फैलाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और मानहानि जैसी धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की गई है.
विभाग के उप सचिव ने दी शिकायत: अशोक नगर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि देवस्थान विभाग के उप सचिव आलोक कुमार सैनी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुछ लोगों ने एक फर्जी वाट्सएप संदेश तैयार कर कई वाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया, जिसमें देवस्थान विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा के नाम से हिंदू देवी-देवताओं और पुजारियों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां जोड़ दी गईं.
छवि खराब करने और भ्रम फैलाने का आरोप: शिकायत में जिक्र किया गया है कि यह वाट्सएप मैसेज 27 अक्टूबर को सचिवालय के कमरा नंबर 4210 में हुई एक आधिकारिक बैठक से जोड़कर फैलाया गया, जबकि बैठक के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, जो वाट्सएप मैसेज में फैलाया गया है. विभाग ने कहा कि यह संदेश जानबूझकर विभाग और सचिव की छवि खराब करने, जनता में भ्रम फैलाने और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से प्रसारित किया गया है.
इन वाट्सएप ग्रुप में फैलाया गया संदेश: विभाग कि ओर से दी गई इस शिकायत में कई वाट्सएप ग्रुप्स और मोबाइल नंबरों का उल्लेख किया गया है, जिनमें यह संदेश वायरल हुआ. इस शिकायत में अंदेशा जताया गया है कि बैठक में मौजूद किसी अधिकारी या व्यक्ति ने गोपनीयता का उल्लंघन कर जानकारी लीक की हो. इस शिकायत में कहा गया है कि इस कृत्य से जुड़े व्यक्ति गंभीर अपराध के दोषी हैं. फर्जी संदेश तैयार करने और उसे प्रसारित करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने, साइबर फॉरेंसिक यूनिट से मोबाइल और डाटा की जांच करवाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस भ्रामक मैसेज को हटवाने की मांग की गई है.
