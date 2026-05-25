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स्कूल गई छात्रा से रेप, लक्सर का मामला, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया मुकदमा

लक्सर: हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. लक्सर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि किशोरी हाईस्कूल की छात्रा है. आरोप है कि आरोपी युवक ने पीड़िता को बहाने से स्कूल से बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं जब पीड़िता ने अपने साथ हुई हरकत का विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की. पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

इस मामले में पीड़िता के पिता ने लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है. पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 15 साल का नाबालिग बेटी हाईस्कूल की छात्रा है. रोजाना की तरह 21 मई को वह स्कूल में गई थी. तभी आरोपी युवक ने उनकी नाबालिग बेटी को स्कूल के बाहर बात करने के बहाने से बुलाया.

आरोप है कि आरोपी ने एक कैफे के पास बुलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर उसने किशोरी की बुरी तरह से पिटाई की. आरोपी ने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी. अगले दिन किशोरी के शरीर पर चोट के निशान देख उसकी मां ने उससे पूछा तो किशोरी ने रोते हुए सारी बात उन्हें बताई. वह किशोरी को साथ लेकर स्कूल पहुंचे तो यहां शिक्षकों ने उन्हें घटना के बारे में बताया.

शिक्षकों ने बताया कि आरोपी युवक ने उन्हें भी धमकी दी है. इसके बाद किशोरी के परिजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की,. कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी नें बताया कि तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.