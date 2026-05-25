स्कूल गई छात्रा से रेप, लक्सर का मामला, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया मुकदमा
हरिद्वार जिले में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 25, 2026 at 8:02 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. लक्सर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि किशोरी हाईस्कूल की छात्रा है. आरोप है कि आरोपी युवक ने पीड़िता को बहाने से स्कूल से बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं जब पीड़िता ने अपने साथ हुई हरकत का विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की. पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.
इस मामले में पीड़िता के पिता ने लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है. पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी 15 साल का नाबालिग बेटी हाईस्कूल की छात्रा है. रोजाना की तरह 21 मई को वह स्कूल में गई थी. तभी आरोपी युवक ने उनकी नाबालिग बेटी को स्कूल के बाहर बात करने के बहाने से बुलाया.
आरोप है कि आरोपी ने एक कैफे के पास बुलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर उसने किशोरी की बुरी तरह से पिटाई की. आरोपी ने किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी. अगले दिन किशोरी के शरीर पर चोट के निशान देख उसकी मां ने उससे पूछा तो किशोरी ने रोते हुए सारी बात उन्हें बताई. वह किशोरी को साथ लेकर स्कूल पहुंचे तो यहां शिक्षकों ने उन्हें घटना के बारे में बताया.
शिक्षकों ने बताया कि आरोपी युवक ने उन्हें भी धमकी दी है. इसके बाद किशोरी के परिजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की,. कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी नें बताया कि तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.
दबंगों ने सार्वजनिक रास्ते को किया बंद: दबंगों ने नगर पालिका की सड़क पर ही दीवार चिनवाकर सार्वजनिक रास्ते को बंद कर दिया. सड़क बंद होने से लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है. आरोप है कि रास्ता बंद करने का विरोध करने पर दबंगों ने गाली गलौज करते हुए धमकी दी. स्थानीय लोगों की शिकायत पर एसडीएम ने कोतवाली पुलिस को मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
लक्सर नगर के वार्ड संख्या 2 वाल्मीकि बस्ती निवासी ऋषिपाल, सूरज, बिजेंद्र, अमरपाल, रिंकू, रोहन, सुनीता, अनुज आदि ने एसडीएम को शिकायत कर बताया कि उनके मोहल्ले में एक सार्वजनिक रास्ते पर नगर पालिका ने सड़क का निर्माण कराया है. कई बार नगर पालिका इस सड़क का निर्माण करा चुकी है, लेकिन पिछले दिनों कुछ दबंगों ने नगर पालिका की सड़क पर सीमेंट से पक्की दीवार खड़ी कर इस रास्ते को बंद कर दिया.
इससे सड़क पर लोगों का आवागमन बंद हो गया. आरोप है कि उन्होंने सड़क पर दीवार कराने का विरोध किया तो दबंगो ने गाली गलौज करते हुए उन्हें धमकी दी. इसकी शिकायत नगर पालिका प्रशासन को करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने एसडीएम से कार्रवाई की मांग की. एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने मामले में लक्सर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं. उन्होंने एसडीएम से कार्रवाई की मांग की. एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने मामले में लक्सर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
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