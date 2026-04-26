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राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में मंत्री के बेटे की शादी, बिना परमिशन की जा रही थी तैयारियां, केस दर्ज

राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में मंत्री के बेटे की शादी को लेकर उठे सवाल ( PHOTO- ETV Bharat )

दिनभर चली तैयारियां, मंदिर परिसर को सजाया गया: सुरेश्वरी देवी मंदिर राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज के अंतर्गत घने जंगलों के बीच स्थित सिद्धपीठ है. रोजाना आसपास के लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं. आरक्षित क्षेत्र होने के चलते यहां आवाजाही के लिए पार्क प्रशासन की ओर से नियम बनाए गए हैं. यहां पूजा अर्चना और भंडारे जैसे आयोजन ही होते हैं, लेकिन कभी पंडाल इत्यादि नहीं लगाए जाते हैं.

राजाजी टाइगर रिजर्व के आरक्षित वन क्षेत्र में शादी समारोह आयोजित करने पर मामला दर्ज (VIDEO- ETV Bharat)

दरअसल, सुरेश्वरी देवी के जंगल में हाथी और गुलदार समेत कई वन्यजीव रहते हैं. लेकिन फिर भी शादी जैसे बड़े आयोजन की अनुमति को लेकर सोशल मीडिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. सवाल खड़े हुए तो अधिकारियों ने मंदिर समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और शादी की तैयारियों को रोककर, पंडाल इत्यादि हटवा दिया.

हरिद्वार: राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज के अंतर्गत सुरेश्वरी देवी मंदिर में प्रस्तावित उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के परिवार के शादी समारोह को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. आज यानी 26 अप्रैल रविवार रात को उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के बेटे की शादी होनी है. शादी की तैयारियों के लिए एक दिन पहले ट्रकों से सामान पहुंचाए जाने लगा. आरक्षित क्षेत्र में अचानक से बढ़ी गतिविधियों से पर्यावरण प्रेमियों ने सवाल उठाए हैं कि आरक्षित वन क्षेत्र में बड़े आयोजन की अनुमति किस स्तर से दी गई. या फिर बिना अनुमित के ही संवेदनशील क्षेत्र में शादी की जा रही है.

मामले के सुर्खियों में आने के बाद पंडाल हटाया गया. (PHOTO-ETV Bharat)

इसके अलावा मंदिर जाने के लिए पार्क के गेट पर पर्ची भी कटी जाती है. शनिवार को दिनभर शादी की तैयारी चलती रहीं. बड़े वाहनों से टेंट, कुर्सी और अन्य सामान जाता रहा. लेकिन पार्क प्रशासन ने गेट पर किसी को नहीं रोका. अंदर पंडाल और अन्य साज सजावट की फोटोज वीडियो बाहर आई तो सवाल खड़े होने लगे.

पंडाल हटाने से बाद साफ किया गया क्षेत्र (PHOTO-ETV Bharat)

बिना परमिशन के हो गई तैयारियां, मामले ने पकड़ा तूल तो हटाया गया पंडाल: राजाजी टाइगर रिजर्व के किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह के बड़े आयोजन की अनुमति नहीं मिलती. फिर इतने बड़े आयोजन की अनुमति के बिना ही शादी की तैयारियां कर ली गई. मामला सरकार में मंत्री से जुड़ा होने के चलते स्थानीय स्तर पर किसी ने रोका तक नहीं और तैयारियां चलती रही. हालांकि रविवार को मामले ने तूल पकड़ा तो पार्क प्रशासन भी हरकत में आया. तत्काल पार्क का गेट बंद कर दिया. अंदर लगाए गए पंडाल को भी हटाया गया है. अधिकारियों का दावा है कि अब केवल पूजा अर्चना और फेरों की रस्म ही निभाई जाएगी.

इस तरह सजाया गया था पंडाल (PHOTO-ETV Bharat)

क्या बोले अधिकारी: राजाजी टाइगर रिजर्व के वार्डन अजय लिंगवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि राजाजी टाइगर रिजर्व में शादी की अनुमति नहीं दी जा सकती. बिना परमिशन के मंदिर परिसर में शादी की तैयारियां की जा रही थी. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और लगाया गया सभी सामान हटा दिया गया है. मंदिर में आमतौर पर पूजा और भंडारे ही किए जाते हैं. अब केवल पूजा अर्चना और शादी की रस्म ही की जाएगी.

राजाजी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में बड़ा पंडाल लगाया गया था. (PHOTO-ETV Bharat)

नियमों का उल्लंघन करने पर मंदिर समिति के लोगों के खिलाफ वन नियमों के मुकदमा भी दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

अजय लिंगवाल, वार्डन, राजाजी टाइगर रिजर्व

बवाल के बाद मंदिर के गेट को श्रद्धालुओं के लिए भी बंद कर दिया. (PHOTO-ETV Bharat)

पार्क का कोर होने के कारण मंदिर में किसी तरह का कोई आयोजन नहीं हो सकता. जो टैंट और सामान यहां लाया गया था, वो हटा दिया गया है, और ये सामान यहां तक लाने की इजाजत कैसे मिली और इतना सामान यहां कैसे आ गया? इसकी जांच की जा रही है.

-रंजन मिश्र, पीसीसीएफ (हॉफ)-

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