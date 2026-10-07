ETV Bharat / state

लैंड फ्रॉड के लिए जिंदा को दिखाया मृत, श्मशान घाट से बनवा ली फर्जी रसीद, कॉलेज मालिक के बेटे, पत्नी समेत 3 पर मुकदमा

जमीन घोटाले के अजीब पैंतरे ( Concept Image ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में साइबर ठगी के साथ लैंड फ्रॉड के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. देहरादून में जमीन फर्जीवाड़े की चौंकाने वाली घटना हुई है. आरोप है कि लैंड फ्रॉड करने वालों ने जीवित व्यक्ति की मौत और अंतिम संस्कार होने की फर्जी रसीद श्मशान घाट से तैयार करवा ली. अब पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है.