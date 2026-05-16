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एमबीएस अस्पताल में मौत के बाद रेजिडेंट से मारपीट: मृतक मरीजों के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज

नयापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि घटनाक्रम में उन्हें एमबीएस अस्पताल प्रबंधन की ओर से शनिवार को रिपोर्ट मिली है. जिस पर तत्काल उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है. मामला मृतक मरीज मदनलाल और कृष्ण परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद परिजनों की वीडियोग्राफी भी है. इसके अलावा अस्पताल में भी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है. कुछ मरीज के परिजनों को हंगामा के दौरान ही पुलिस ने आईडेंटिफाई भी किया है.

कोटा: मेडिकल कॉलेज के एमबीएस अस्पताल में शुक्रवार को हुए घटनाक्रम के मामले में नयापुरा थाना पुलिस ने मृतक मरीज के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि मामले में एक भी आरोपी नामजद नहीं है. मामला राजकार्य में बाधा, चिकिसक परिचर्या अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और मारपीट की धाराओं में दर्ज किया गया है.

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उन्होंने बताया कि इसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है. हंगामा और मारपीट करने वाले पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा. एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ धर्मराज मीणा ने बताया कि चार रेजिडेंट डॉ प्रियंक शर्मा, डॉ रक्षित, डॉ रजत व डॉ ऋतिक के साथ घटनाक्रम हुआ है. उन्होंने प्रबंधन को इस संबंध में शिकायत दी थी. जांच कमेटी को भी टूटे हुए उपकरणों और नुकसान की रिपोर्ट दी है. जिसके आधार पर ही मुकदमा हमने करवाया है. इस संबंध में शनिवार दोपहर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. रेजिडेंट डॉक्टर को भी इस संबंध में समझाया था, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक नहीं की है.

अधीक्षक को शिकायत देने पहुंचे रेजिडेंट डॉक्टर (ETV Bharat File Photo)

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'अराजकता और हंगामे जैसी बना दी थी स्थिति': डॉ. मीणा का कहना है कि शुक्रवार को कृष्ण और मदनलाल इमरजेंसी में थे. जहां पर मदनलाल का सीपीआर चल रहा था. अचानक कृष्ण और मदनलाल दोनों के परिजनों ने हंगामा कर दिया था. अस्पताल में हुए इस घटनाक्रम के दौरान परिजन बेड समेत मरीज को अस्पताल से बाहर ले आए थे. जबकि दोनों मरीजों को सीपीआर दिया जाना था. रेजिडेंट से मारपीट की गई और वार्ड में तोड़फोड़ की गई. इसके बाद दोनों मरीजों को स्ट्रेचर पर डालकर सड़क पर ले जाकर रास्ता भी जाम किया गया. जब मैंने रोकने की कोशिश की, तो गोली मारने की धमकी दी गई. पूरी तरह से अराजकता और हंगामा जैसी स्थिति बना दी थी, जिससे दूसरे मरीजों को भी असुविधा हुई.