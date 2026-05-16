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एमबीएस अस्पताल में मौत के बाद रेजिडेंट से मारपीट: मृतक मरीजों के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज

एमबीएस अस्पताल प्रबंधन की ओर से शनिवार को नयापुरा थाने में मामला दर्ज किया गया.

Relatives creating a ruckus at MBS hospital
अस्पताल में हंगामा करते परिजन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 7:28 PM IST

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कोटा: मेडिकल कॉलेज के एमबीएस अस्पताल में शुक्रवार को हुए घटनाक्रम के मामले में नयापुरा थाना पुलिस ने मृतक मरीज के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि मामले में एक भी आरोपी नामजद नहीं है. मामला राजकार्य में बाधा, चिकिसक परिचर्या अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और मारपीट की धाराओं में दर्ज किया गया है.

नयापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि घटनाक्रम में उन्हें एमबीएस अस्पताल प्रबंधन की ओर से शनिवार को रिपोर्ट मिली है. जिस पर तत्काल उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है. मामला मृतक मरीज मदनलाल और कृष्ण परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद परिजनों की वीडियोग्राफी भी है. इसके अलावा अस्पताल में भी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है. कुछ मरीज के परिजनों को हंगामा के दौरान ही पुलिस ने आईडेंटिफाई भी किया है.

Police reasoning with family members
परिजनों से समझाइश करती पुलिस (ETV Bharat File Photo)

पढ़ें: एमबीएस हॉस्पिटल में दो मरीजों की मौत के बाद लापरवाही का आरोप, रेजीडेंट से मारपीट, अस्पताल में तोड़फोड़

उन्होंने बताया कि इसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है. हंगामा और मारपीट करने वाले पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा. एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ धर्मराज मीणा ने बताया कि चार रेजिडेंट डॉ प्रियंक शर्मा, डॉ रक्षित, डॉ रजत व डॉ ऋतिक के साथ घटनाक्रम हुआ है. उन्होंने प्रबंधन को इस संबंध में शिकायत दी थी. जांच कमेटी को भी टूटे हुए उपकरणों और नुकसान की रिपोर्ट दी है. जिसके आधार पर ही मुकदमा हमने करवाया है. इस संबंध में शनिवार दोपहर को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. रेजिडेंट डॉक्टर को भी इस संबंध में समझाया था, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक नहीं की है.

Resident doctors complaint to Superintendent
अधीक्षक को शिकायत देने पहुंचे रेजिडेंट डॉक्टर (ETV Bharat File Photo)

पढ़ें: कोटा प्रसूता मामला : दो चिकित्सक एवं दो नर्सिंगकर्मी और निलंबित, अस्पताल अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस

'अराजकता और हंगामे जैसी बना दी थी स्थिति': डॉ. मीणा का कहना है कि शुक्रवार को कृष्ण और मदनलाल इमरजेंसी में थे. जहां पर मदनलाल का सीपीआर चल रहा था. अचानक कृष्ण और मदनलाल दोनों के परिजनों ने हंगामा कर दिया था. अस्पताल में हुए इस घटनाक्रम के दौरान परिजन बेड समेत मरीज को अस्पताल से बाहर ले आए थे. जबकि दोनों मरीजों को सीपीआर दिया जाना था. रेजिडेंट से मारपीट की गई और वार्ड में तोड़फोड़ की गई. इसके बाद दोनों मरीजों को स्ट्रेचर पर डालकर सड़क पर ले जाकर रास्ता भी जाम किया गया. जब मैंने रोकने की कोशिश की, तो गोली मारने की धमकी दी गई. पूरी तरह से अराजकता और हंगामा जैसी स्थिति बना दी थी, जिससे दूसरे मरीजों को भी असुविधा हुई.

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RESIDENT ASSAULTED AT MBS HOSPITAL
DEATH OF 2 PATIENTS IN MBS HOSPITAL
मौत के बाद रेजिडेंट से मारपीट
CASE ON DECEASED PATIENT FAMILY

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