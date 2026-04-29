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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, जगदलपुर में युवक के खिलाफ केस

किरण देव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, जगदलपुर में युवक के खिलाफ केस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मामले के सामने आते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक स्थानीय युवक विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है.

जगदलपुर: बस्तर जिले में जगदलपुर विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और गाली-गलौज का वीडियो सामने आया है. सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

विधायक के खिलाफ अपशब्द

वायरल वीडियो रात के समय का बताया जा रहा है. जिसमें आरोपी युवक खुलेआम विधायक किरण देव के खिलाफ अपशब्द कहता दिखाई दे रहा है. वीडियो में युवक न सिर्फ गाली-गलौज करता है. बल्कि इसे रिकॉर्ड कर वायरल करने की बात भी कहता सुनाई दे रहा है.

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. बस्तर एसपी ने बताया कि एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया था. जिसमें एक स्थानीय व्यक्ति इलाके के विधायक पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था. आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

कौन है किरण सिंहदेव

किरण सिंहदेव बीजेपी में कई पदों पर काम कर चुके हैं. वे 2002 से 2005 तक जिला अध्‍यक्ष रहे. सामान्‍य वर्ग से आने वाले किरण स‍िंहदेव जगदलपुर नगर निगम के महापौर (2009- 2014) भी रह चुके हैं. वर्तमान में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर से विधायक हैं.