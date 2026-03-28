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बस्ती में प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज, हाथ जोड़कर मांगी माफी

आरोपी की पहचान सिरकोहिया के रहने वाले पवन यादव के रूप में हुई है. आरोपी पवन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है.

आरोपी पवन यादव के खिलाफ FIR दर्ज.
आरोपी पवन यादव के खिलाफ FIR दर्ज. (Photo Credit; Basti Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 4:07 PM IST

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Updated : March 28, 2026 at 6:07 PM IST

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बस्ती : पैकोलिया थाना क्षेत्र में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है. आरोपी की पहचान सिरकोहिया के रहने वाले पवन यादव के रूप में हुई है. आरोपी पवन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है.

मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी पवन ने फिर से वीडियो जारी कर माफी मांगी हैं. पवन ने कहा, वीडियो को एआई से बनाया गया है. वीडियो से छेड़छाड़ की गई है. वीडियो से अगर किसी की भावना आहत हुई है, तो हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं.

दो दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ था. महादेवा पेट्रोल पंप पर 'पुलिस' लिखी एक बाइक पर तीन गैलन लेकर पहुंचे युवक ने लंबी लाइन देख प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर तलाश कर रही है.

आरोपी पवन यादव का एक भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है, जबकि दूसरा भाई शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर कार्यरत है. आशंका जताई जा रही है कि भाई के पुलिस विभाग में होने के कारण आरोपी को कानून का कोई डर नहीं था और वह इसी रसूख के दम पर 'पुलिस' लिखी गाड़ी का खुलेआम दुरुपयोग कर रहा था. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या वह बाइक आरोपी के पुलिसकर्मी भाई की है या किसी और की.

थानाध्यक्ष कृष्णकुमार साहू ने आरोपी की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. थानाध्यक्ष ने कहा कि आरोपी पवन यादव ने न केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है, बल्कि पुलिस के नाम का भी गलत इस्तेमाल किया है.

आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
इस मामले में आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट (IT Act) की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है. शांति भंग करने और लोक सेवक की पहचान का गलत इस्तेमाल करने के मामले में उसे कड़ी सजा हो सकती है.

यह भी पढ़ें : बस्ती में आउटसोर्स कंपनी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स से लिया टेंडर, कंपनी पर FIR दर्ज कराने का आदेश

Last Updated : March 28, 2026 at 6:07 PM IST

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