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ग्रामीणों पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, अधिकारी से मारपीट पर मुकदमा दर्ज, वीडियो आया सामने

सरकारी काम में बाधा डालने पर ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज ( PHOTO-ETV Bharat )

जानकारी के मुताबिक, 28 जुलाई 2026 को सुबह करीब 10:50 बजे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी की टीम जेसीबी मशीन से भारी बारिश के कारण मलबे से बंद हुए मालदेवता-सेरकी-सिल्ला-भैंसवाड़ा गांव मोटर मार्ग को खोलने का कार्य कर रही थी. आरोप है कि इस दौरान कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विभागीय कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली.

देहरादून: रायपुर थाना क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बंद पड़े मालदेवता-सेरकी-सिल्ला-भैंसवाड़ा मोटर मार्ग को खोलने के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने, कर्मचारियों से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार नामजद समेत अन्य ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है. साथ ही कर्मचारियों के साथ हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहा है.

शिकायत में आरोप है कि ग्राम प्रधान श्याम सिंह पयाल, सुरेश जबाड़ी, पंवार हार्डवेयर, रतन हार्डवेयर से जुड़े लोग और अन्य ग्रामीणों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की. जान से मारने की धमकी दी और उन्हें खाई में धकेलने का प्रयास किया. घटना में वाहन चालक ऋतिक, पीड़ित नितिन चौहान और अमित जटोदिया घायल हो गए. नितिन के हाथ की एक उंगली टूटने की भी बात शिकायत में कही गई है. घटना की सूचना जिला आपदा केंद्र और एसडीएम देहरादून को भी दी गई.

पीएमजीएसवाई अधिकारी नितिन चौहान की शिकायत के आधार पर प्रधान श्याम सिंह पयाल, सुरेश जबाड़ी, पंवार हार्डवेयर, रतन हार्डवेयर से जुड़े लोग और अन्य ग्रामीणों के खिलाफ रायपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115(2), 121(1), 132, 351(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही मामले की जांच उपनिरीक्षक दीपक सिंह पंवार को सौंपी गई है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

-संजीत कुमार, थाना रायपुर प्रभारी-

ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग को मार्ग बाधित होने की जानकारी काफी समय पहले दी गई थी, लेकिन विभागीय अधिकारी और कर्मचारी काफी देर से मौके पर पहुंचे. जिससे ग्रामीण नाराज थे.

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