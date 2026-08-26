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IIT दिल्ली छात्र की मौत मामला, विरोध प्रदर्शन के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मृतक छात्र की उम्र 31 साल बताई गई और वह आईआईटी दिल्ली में एम.एससी. फिजिक्स का छात्र था.

IIT दिल्ली
IIT दिल्ली (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 10:14 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के आईआईटी दिल्ली परिसर से छात्र की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. 31 वर्षीय एम.एससी. फिजिक्स छात्र की मौत के मामले में अब जांच ने नया मोड़ ले लिया है. डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल के अनुसार, थाना किशनगढ़ में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

दरअसल, बीते 22 अगस्त की सुबह आईआईटी दिल्ली परिसर में एक छात्र के इमारत से कथित तौर पर छलांग लगाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही थाना किशनगढ़ की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को तुरंत आईआईटी दिल्ली कैंपस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक छात्र की उम्र 31 साल बताई गई और वह आईआईटी दिल्ली में एम.एससी. फिजिक्स का छात्र था. घटना के बाद क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया और जरूरी साक्ष्य जुटाए गए.

डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल के मुताबिक, इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के दौरान छात्र के मोबाइल फोन और उससे जुड़े अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है.

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर छात्र किन परिस्थितियों से गुजर रहा था और क्या किसी व्यक्ति की प्रताड़ना, दबाव या किसी अन्य वजह ने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया. जांच के दौरान छात्र के संपर्कों और घटना से पहले की परिस्थितियों को भी खंगाला जा रहा है.

फिलहाल, थाना किशनगढ़ पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है. जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगा कि छात्र की मौत के पीछे आखिर क्या वजह थी और क्या इस मामले में किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है.

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