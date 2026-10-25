वायरल ऑडियो मामले में कार्रवाई, कांग्रेस विधायक के भाइयों पर मुकदमा दर्ज, सीएम धामी ने SSP को दिए थे निर्देश
वायरल ऑडियो मामले में देहरादून पुलिस ने कार्रवाई की. चकराता विधायक प्रीतम सिंह के भाई चमन सिंह समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 25, 2026 at 4:47 PM IST
चकराता: देहरादून के चकराता विधानसभा क्षेत्र के वायरल ऑडियो मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. त्यूणी निवासी बालक राम की शिकायत पर चकराता कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के भाई एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह के खिलाफ त्यूणी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों पर गाली-गलौज और आपराधिक धमकी देने के आरोप हैं.
पीड़ित बालक राम ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और अन्य भाजपा नेताओं के साथ एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी. एसएसपी ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया था. इसके बाद आज 25 अक्टूबर को पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
कांग्रेस विधायक के भाइयों पर परिवार को धमकाने का आरोप, सीएम ने लिया वायरल ऑडियो का संज्ञान, SSP को जांच के आदेश #chakratamla #congressmla #dehradun #pritamsingh #balakram #uttarakhandcongress #bjp @ukcmo @INCUttarakhand @incpritamsingh खबर का लिंक नीचे https://t.co/gi8LOVOfV2 https://t.co/2LRq7nbVU0— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 24, 2026
बेटियों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए दबाव बनाने का आरोप: शिकायत के मुताबिक, ऊर्जा निगम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बालक राम का आरोप है कि उन्हें फोन कॉल कर उनकी दोनों बेटियों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए दबाव बनाया गया. इस दौरान उनके साथ कथित तौर पर गाली-गलौज की गई और मारने की धमकी भी दी गई.
मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीड़ित की बेटी दीक्षा से 24 अक्टूबर को फोन पर बातचीत की थी और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था.
पुलिस ने शुरू की जांच: एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के मुताबिक, शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बालक राम की तहरीर के आधार पर विधायक प्रीतम सिंह के दोनों भाइयों पर BNS 351(3)352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
-कुलदीप शाह, त्यूणी थाना प्रभारी-
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