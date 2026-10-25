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वायरल ऑडियो मामले में कार्रवाई, कांग्रेस विधायक के भाइयों पर मुकदमा दर्ज, सीएम धामी ने SSP को दिए थे निर्देश

कांग्रेस विधायक के भाइयों पर मुकदमा दर्ज ( PHOTO- ETV Bharat )

पीड़ित बालक राम ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और अन्य भाजपा नेताओं के साथ एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी. एसएसपी ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया था. इसके बाद आज 25 अक्टूबर को पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.