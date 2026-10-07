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काशीपुर में युवती को बंधक बनाकर किया रेप, पुलिस ने दो आरोपियों किया मुकदमा दर्ज

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV BHARAT )

रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. काशीपुर में युवती को घर में बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी पीड़िता के पहचान वाले ही बताए जा रहे हैं.