काशीपुर में युवती को बंधक बनाकर किया रेप, पुलिस ने दो आरोपियों किया मुकदमा दर्ज
पीड़िता की तरफ से उधम सिंह नगर जिले की काशीपुर कोतवाली में तहरीर दी गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 7:27 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. काशीपुर में युवती को घर में बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी पीड़िता के पहचान वाले ही बताए जा रहे हैं.
फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार मामले दो दिन पुरानी है. दो दिन पहले पीड़िता किसी काम से अपने परिचित के यहां गई थी. वहीं पर दो युवकों ने पीड़िता को पहले बंधक बनाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता जब आरोपियों के चुगल से छुड़कर घर आई तो वो काफी सहमी हुई थी. परिजनों ने पीड़िता की हालत देख उससे इसका कारण पूछा तो वो पहले कुछ नहीं कह पाई. हालांकि जब परिजनों ने जोर दिया तो पीड़िता ने आपबीती परिजनों को बताई.
इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर पुलिस के पास गए. पीड़िता की तरफ से इस मामले में काशीपुर कोतवाली में तहरीर दी गई. पुलिस ने भी तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया. बताया जा रहा है कि पीड़िता एक हफ्ते पहले ही बालिग हुई है. फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांज में जुटी हुई है.
मामले की जानकारी देते हुए सीओ काशीपुर प्रशांत कुमार ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में एक पीड़िता की ओर से तहरीर प्राप्त हुई थी. तहरीर में दो नामजद अभियुक्तों पर युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने तहरीर के आधार पर तत्काल FIR दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.
सीओ के मुताबिक पुलिस ने मामले में पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं. इसके साथ ही पीड़िता के बयान न्यायालय के समक्ष भी दर्ज कराए जा चुके हैं. अब पुलिस आरोपों से संबंधित साक्ष्यों को जुटाने की कार्रवाई कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में सामने आने वाले प्रत्येक तथ्य की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और दोनों नामजद आरोपियों से जुड़े साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मामले में नियमानुसार विवेचना की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
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