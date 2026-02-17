ETV Bharat / state

साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर पर केस, विरोध में प्रदर्शन

कथावाचक के पिता की बिगड़ी तबीयत, एमडीएम अस्पताल में पिता बोले-ईश्वर पर भरोसा, दिलाएंगे न्याय

Nursing staff protesting at MDM Hospital in Jodhpur.
जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में प्रदर्शन करते नर्सिंग कर्मी (ETV Bharat Jodhpur)
जोधपुर: बोरानाडा थाना पुलिस ने साध्वी एवं कथावावक प्रेम बाईसा की मौत मामले में इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंगकर्मी देवी सिंह राजपुरोहित के खिलाफ सोमवार देर रात चिकित्सकीय लापरवाही का मामला दर्ज किया. इधर प्रेम बाईसा के पिता बीरमनाथ 14 दिन से भोजन नहीं कर रहे थे. उनको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी होने पर सोमवार रात एमडीएम अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने कहा कि मेरा कलेजा चला गया, बिना हृदय का हो गया हूं, मुझे ईश्वर और जांच अधिकारियों पर भरोसा है कि प्रेम बाईसा को न्याय दिलाएंगे. बीरमनाथ को जांच के कुछ देर बाद छुट्टी मिल गई.

एसआईटी प्रभारी छवि शर्मा ने बताया कि हमें मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मिल गई थी. उस आधार पर मामला दर्ज किया गया है. शनिवार को ही पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि सभी तरह की रिपोर्ट्स में नर्सिंगकर्मी देवीसिंह राजपुरोहित के कार्य को उपेक्षा पूर्व कृत्य पाया गया. उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

गैर इरादारन हत्या का मामला, नर्सिंगकर्मी हुए एक: बोरानाडा पुलिस ने बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया है. इसमें जमानत का प्रावधान है. ट्रायल चलता है. अधिकतम दो साल की सजा है. सोमवार को ही एमडीएम अस्पताल के नर्सिंगकर्मियों को भनक लग गई थी कि नर्सिंगकर्मी देवी सिंह के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है इसलिए एकजुट होकर अस्पताल में प्रदर्शन किया. नर्सिंगकर्मियों का कहना था कि हमारा पेशा सेवा करने का है. दूर दराज के इलाकों में हमारे लोग बिना डॉक्टर के व्यवस्था संभाल रहे हैं, सबको काम छोड़ना पड़ेगा.

Biram Nath in MDM Hoshpital
एमडीएम में भर्ती बीरम नाथ (ETV Bharat Jodhpur)

पर्ची का अभी तक नहीं हुआ खुलासा: नर्सिंगकर्मी देवी सिंह ने जांच में एसआईटी को बताया था कि उसने साध्वी के पिता की ओर से दी पर्ची के आधार पर ही इंजेक्शन लगाया था. इसके बाद कहा कि इंजेक्शन खुद खरीदकर लाया था, लेकिन मेडिकल स्टोर संचालक ने इससे इंकार कर दिया. ऐसे में देवी सिंह पर लापरवाही पूर्ण कृत्य का आरोप साबित हो रहा था. पर्ची का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है.

यह था मामला: कथावाचक प्रेम बाईसा की 28 जनवरी की शाम तबीयत खराब होने पर पिता ने नर्सिंगकर्मी देवीसिंह राजपुरोहित को कॉल किया. देवी सिंह ने उनको डेक्सोना और डायनपार इंजेक्शन लगाए. इसके कुछ देर बाद तबीयत और बिगड़ गई. पिता बाईसा को लेकर प्रेक्षा अस्पताल पहुंचे, जहां मृत घोषित कर दिया.पिता शव मोर्चरी की बजाय आश्रम ले गए, जहां भीड़ हो गई. रात करीब एक बजे पुलिस ने समझाइश की तब शव मोर्चरी लाया गया.

एफएसएल से मौत का खुलासा: इस मामले की जांच को लेकर पुलिस कमिश्नर ने एसीपी छवि शर्मा की अगुवाई में एसआईटी बनाई. टीम ने 15 दिन पड़ताल की. इस दौरान 44 लोगों के बयान लिए. 106 लोगों की कॉल डिटेल का विश्लेषण किया. पुलिस ने विसरा जांच के एफएसएल भेजे. पुलिस को शनिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली. इसके आधार पर खुलासा किया गया कि प्रेम बाईसा गंभीर अस्थमा से पीड़ित थीं. उनको कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट आया था, जिससे मृत्यु हुई.

