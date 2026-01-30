हरिद्वार फायरिंग मामले में क्रॉस मुकदमा दर्ज, जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत कइयों के खिलाफ केस दर्ज

ETV Bharat / state

पुलिस की गिरफ्त में अतुल चौहान (फाइल फोटो- Police)
हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र स्थित नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में हुए खूनी संघर्ष में पुलिस ने क्रॉस मुकदमा दर्ज किया है. मुख्य आरोपी अतुल चौहान की पत्नी की तहरीर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान समेत 6 नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, कनखल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, नूरपुर पंजनहेड़ी निवासी अतुल चौहान की पत्नी ने कनखल थाना पुलिस को एक तहरीर दी है. जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके पति अतुल चौहान लंबे समय से क्षेत्र में बागों की अवैध कटाई एवं कृषि भूमि पर हो रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में शिकायतें कर रहे थे. इस संबंध में उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की थी.

इसी कारण भू माफिया और उनसे जुड़े लोग उनसे रंजिश रखने लगे थे. उनकी ओर से दी गई तहरीर में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने बताया गया कि हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2024 को अतुल चौहान को सुरक्षा दिए जाने के आदेश भी पारित किए थे.

अतुल चौहान की पत्नी तहरीर में कही ये बात: इसके बावजूद 28 जनवरी 2026 को खसरा संख्या 154 और 158 ग्राम नूरपुर पंजनहेड़ी में हो रही अवैध प्लॉटिंग की पैमाइश के लिए तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अतुल चौहान को सुबह करीब 10:15 बजे मौके पर बुलाया गया था.

आरोप है कि अतुल चौहान अपने भतीजे तरुण चौहान के साथ कार से मौके पर पहुंचे. जहां पहले से मौजूद अमित चौहान, सचिन चौहान, कृष्णपाल उर्फ नानू, शोभित चौहान, सहदेव और 5-6 अज्ञात लोग लाठी डंडों, पिस्टल और तमंचे से लैस होकर खड़े थे.

आरोप है कि हमलावरों ने अतुल चौहान और तरुण चौहान की कार को घेर कर जान से मारने की नीयत से हमला किया. कार से उतरते ही दोनों पर लाठी डंडों से हमला किया गया और पीछे से छिपकर फायरिंग भी की गई. किसी तरह दोनों बाल-बाल बच गए.

Atul Chauhan
अतुल चौहान (फाइल फोटो- Police)

अतुल चौहान की पत्नी बोली- आत्मरक्षा में की फायरिंग: अतुल की पत्नी का कहना है कि अपनी जान बचाने के लिए उनके पति ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से जमीन की ओर फायर किया. ताकि, हमलावर पीछे हट जाएं. यदि वो अपनी आत्मरक्षा में फायर न करते तो उनकी जान जा सकती थी.

घटना के समय मौके पर अभिषेक, तरुण, गौरव, भगत और आशीष समेत कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने बीच बचाव का प्रयास किया. घटना के समय प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे. इस घटना के बाद अतुल चौहान सीधे कनखल थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी.

अतुल चौहान ने किया था आत्मसमर्पण: वहीं, अतुल चौहान ने कनखल थाने में आत्मसमर्पण किया और अपनी लाइसेंसी पिस्टल पुलिस के सुपुर्द कर दी. अतुल की पत्नी ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

क्या था मामला? बीती 28 जनवरी को नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद हो गया था. जमीनी विवाद में जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान और कृष्णपाल को गोली लगी. फायरिंग की घटना के बाद आरोपी अतुल चौहान ने कनखल थाने पहुंचकर अपनी लाइसेंसी हथियार को जमा कराया और बताया कि उसने आत्मरक्षा में जमीन पर गोली चलाई.

जिसके बाद पुलिस ने अतुल चौहान को गिरफ्तार कर लिया. एक दिन पहले इस मामले में पुलिस ने अतुल चौहान समेत 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था. वहीं, आज यानी 30 जनवरी को अतुल चौहान की पत्नी ने दूसरे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

मातृ सदन के संत ब्रह्मचारी सुधानंद का नाम भी शामिल: जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान ने अतुल चौहान के साथ ही मातृ सदन के संत ब्रह्मचारी सुधानंद समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. हालांकि, ब्रह्मचारी सुधानंद ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोप निराधार बताए हैं. उनका कहना है इस घटना के पीछे प्रशासन जिम्मेदार है.

अतुल चौहान की तरह से सुधानंद की ओर से ही कनखल थाने में शिकायत दी गई थी. हालांकि, उनकी शिकायत पर अभी तक पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन अतुल चौहान की ओर से उनकी पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है.

"मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं. दोनों ही मामलों की जांच की जा रही है. जल्द ही फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा."- अभय सिंह, एसपी सिटी, हरिद्वार

