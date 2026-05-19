विधवा महिला की जमीन कब्जाने की कोशिश, कई लोगों पर मुकदमा दर्ज
उधम सिंह नगर के किच्छा में विधवा महिला की जमीन और भवन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश, मुकदमा दर्ज कर पुलिस तहकीकात में जुटी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 19, 2026 at 10:56 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में एक विधवा महिला ने दबंगों पर उसकी जमीन और भवन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है. महिला की तहरीर पर पुलिस ने कई नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जमीन और भवन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास का आरोप: दरअसल, किच्छा कोतवाली क्षेत्र में जमीन कब्जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता महिला ने कोतवाली किच्छा में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि कुछ हथियारबंद लोगों ने उनकी जमीन और वहां बने भवन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया.
भवन का ताला तोड़ने और कब्जा करने की कोशिश: तहरीर के अनुसार, पीड़िता की जमीन पर कर्मचारियों के रहने के लिए आवास बने हुए हैं. घटना के समय सभी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ गांव गए हुए थे. इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने मौके पर पहुंचकर भवन का ताला तोड़ने और कब्जा करने की कोशिश की.
महिला ने इन पर लगाए आरोप: पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जोगेंद्र सिंह और उनके बेटे निवासी आजाद नगर, अमनदीप सिंह विर्क पुत्र राजपाल सिंह निवासी बिगवाड़ा, अजिता सिंह संधु उर्फ लाड्डी पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम उत्तम नगर, इंद्रपाल सिंह पुत्र राजपाल सिंह निवासी बिगवाड़ा समेत अन्य लोगों ने हथियारों के बल पर यह कार्रवाई की.
आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप: तहरीर में ये भी कहा गया है कि जब पीड़िता के परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे, तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और कुछ के खिलाफ पहले भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं.
पुलिस ने तहरीर के आधार दर्ज किया मुकदमा: महिला ने खुद को विधवा बताते हुए पुलिस से अपने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं, पूरे मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.
"पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले की विवेचना जारी है. पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है."- रवि सैनी, प्रभारी निरीक्षक, किच्छा कोतवाली
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