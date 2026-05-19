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विधवा महिला की जमीन कब्जाने की कोशिश, कई लोगों पर मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में एक विधवा महिला ने दबंगों पर उसकी जमीन और भवन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया है. महिला की तहरीर पर पुलिस ने कई नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जमीन और भवन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास का आरोप: दरअसल, किच्छा कोतवाली क्षेत्र में जमीन कब्जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता महिला ने कोतवाली किच्छा में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि कुछ हथियारबंद लोगों ने उनकी जमीन और वहां बने भवन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया.

भवन का ताला तोड़ने और कब्जा करने की कोशिश: तहरीर के अनुसार, पीड़िता की जमीन पर कर्मचारियों के रहने के लिए आवास बने हुए हैं. घटना के समय सभी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ गांव गए हुए थे. इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने मौके पर पहुंचकर भवन का ताला तोड़ने और कब्जा करने की कोशिश की.

महिला ने इन पर लगाए आरोप: पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जोगेंद्र सिंह और उनके बेटे निवासी आजाद नगर, अमनदीप सिंह विर्क पुत्र राजपाल सिंह निवासी बिगवाड़ा, अजिता सिंह संधु उर्फ लाड्डी पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम उत्तम नगर, इंद्रपाल सिंह पुत्र राजपाल सिंह निवासी बिगवाड़ा समेत अन्य लोगों ने हथियारों के बल पर यह कार्रवाई की.