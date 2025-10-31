गयाजी में राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव पर केस दर्ज, जदयू कैंडिडेट मनोरमा देवी के प्रचार वाहन के चालक के साथ मारपीट का आरोप

ETV Bharat / state

बेलागंज विधानसभा से विश्वनाथ यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के प्रचार वाहन चालक को धमकाया कहा अगली बार दिखे,तो लाश मिलेगी.

राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव पर जदयू प्रत्याशी के प्रचार वाहन चालक
राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव पर जदयू प्रत्याशी के प्रचार वाहन चालक (ETV Bharat)
गया: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर जुबानी हमला जारी है लेकिन कहीं कहीं पार्टियों की आपसी भेदभाव हिंसक भी हो जा रहा है. ऐसा ही एक मामला गयाजी में सामने आया है. गयाजी में राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव पर केस दर्ज किया गया है. यह केस जदयू कैंडिडेट मनोरमा देवी के प्रचार वाहन के चालक के साथ मारपीट करने का आरोप है

विश्वनाथ यादव के खिलाफ मामला दर्ज : बिहार के गया जी में बेलागंज विधानसभा से राजद प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह उर्फ विश्वनाथ यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. आरोप है, कि विश्वनाथ यादव के द्वारा बेलागंज की जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के प्रचार वाहन के चालक के साथ मारपीट की गई और प्रचार नहीं करने को धमकाते हुए कहा गया कि अगली बार दिखे, तो लाश मिलेगी.

गया में राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव पर केस दर्ज
गया में राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव पर केस दर्ज (ETV Bharat)

राजद प्रत्याशी पर प्राथमिकी दर्ज : गया जिले के बेलागंज विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह उर्फ विश्वनाथ यादव पर बेलागंज थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है. जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के प्रचार वाहन के चालक के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है. केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है. पुलिस के अनुसार मामले में जांच करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

जदयू नेता के साथ प्रचार में निकला था वाहन : इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार यह प्राथमिकी जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के प्रचार वाहन के ड्राइवर श्रीराम कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई है. श्रीराम कुमार झारखंड के चतरा जिले के कोनना गांव के रहने वाले हैं. विधानसभा चुनाव में यह मनोरमा देवी के प्रचार वाहन के चालक है.

जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के प्रचार वाहन के चालक के साथ मारपीट
जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के प्रचार वाहन के चालक के साथ मारपीट (ETV Bharat)

बंसी बीघा के पास प्रचार वाहन को बनाया निशाना : श्रीराम कुमार के द्वारा बेलागंज थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया कि बीते दिन वह जदयू नेता सुरेंद्र चंद्रवंशी के साथ प्रचार वाहन से निकले थे. इस क्रम में बंसी बीघा के पास प्रचार वाहन को सड़क किनारे खड़ा किया था. इसी बीच राजद प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह उर्फ विश्वनाथ यादव दर्जनों समर्थकों के साथ पहुंचे.

दर्जनों समर्थकों के साथ राजद प्रत्याशी पर मारपीट का आरोप :ड्राइवर श्रीराम कुमार ने पुलिस को बताया है, कि राजद प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह दर्जन भर समर्थकों के साथ पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे. विश्वनाथ यादव का कहना था, तुम्हारी इतनी औकात है, कि यहां जदयू का वाहन चलाकर बेलागंज में प्रचार कर रहे हो. जब श्रीराम कुमार के द्वारा कहा गया कि प्रचार करने में क्या दिक्कत है, तो उसके बाद गाली गलौज और मारपीट करते हुए वाहन में रहे स्टीकर और पट्टा भी छीन लिए. साथ ही धमकी दिया गया, कि अगली बार दिखे तो लाश मिलेगी. फिलहाल, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बेलागंज थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

"जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के प्रचार वाहन के चालक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. आरोप है, कि बेलागंज के राजद प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह उर्फ विश्वनाथ यादव के द्वारा मारपीट की गई. जदयू के प्रचार वाहन में रहा स्टीकर और पट्टा भी छीन लिया गया. साथ ही धमकी दी गई है"...मनोज कुमार पांडे, थानाध्यक्ष बेलागंज.

केस दर्ज कर हो रही है छानबीन
इस संबंध में बेलागंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने बताया कि केस दर्ज कर छानबीन हो रही है. जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी के प्रचार वाहन के चालक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. आरोप है, कि बेलागंज के राजद प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह उर्फ विश्वनाथ यादव के द्वारा मारपीट की गई. जदयू के प्रचार वाहन में रहा स्टीकर और पट्टा भी छीन लिया गया. साथ ही धमकी दी गई है. पुलिस मामले में जांच करते हुए अग्रतर कार्रवाई में जुटी है.

