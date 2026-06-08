UP कांस्टेबल भर्ती परीक्षा: सोशल मीडिया पर पेपर लीक की अफवाह फैलाने वाले पर मुकदमा दर्ज
टेलीग्राम पर 'यूपी एक्जाम पेपर' नामक चैनल पर परीक्षा का असली पेपर लीक करने का झूठा दावा किया गया था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 3:25 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 3:34 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से ठीक पहले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. सोशल मीडिया पर कांस्टेबल परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने का झूठा और भ्रामक दावा करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की शिकायत पर लखनऊ के हुसैनगंज थाने में यह मामला दर्ज हुआ है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई और जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकार दी गई कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को हो रही है. परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप्प, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब और टेलीग्राम पर लगातार नजर बनाए हुए है.
इस निगरानी के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 6 जून को 'यूपी एक्जाम पेपर' नामक चैनल पर परीक्षा का असली पेपर लीक करने का झूठा दावा किया गया, ताकि छात्रों को धोखा देकर उनसे पैसे और अन्य फायदे कमाए जा सकें. इस मामले में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 6 जून को हुसैनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, उत्तर प्रदेश सर्वाजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) अध्यादेश 2024 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शरू कर दी है.
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने ऐसे अपराधिक कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. साथ ही कहा कि अभ्यर्थी ऐसे किसी भी कृत्य/व्यक्ति एवं भ्रामक संदेशों से सावधान रहें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें.
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