ETV Bharat / state

बेतालघाट कंबल वितरण भगदड़ मामला, पुलिस ने लिया एक्शन, आयोजकों पर मुकदमा दर्ज

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के बेतालघाट मिनी स्टेडियम में कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन ले लिया है. एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के आयोजित कार्यक्रम में भीड़ के बेकाबू होने से स्टेडियम की दीवार गिर गई थी. हादसे में 6 लोग घायल हो गए थे.

16 फरवरी 2026 को नैनीताल जिले के बेतालघाट स्थित मिनी स्टेडियम में 'बाबा हेल्प देम फाउंडेशन' द्वारा विधानसभा सम्मेलन 2027 कार्यक्रम आयोजित किया गया था. आरोप है कि मुख्य आयोजक शीलू कुमार और तारा भंडारी ने बिना सक्षम प्रशासनिक अनुमति के कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 6 हजार लोगों को आमंत्रित किया. कार्यक्रम में लोकगायन के साथ कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा था, लेकिन स्टेडियम में भीड़ अधिक होने के अराजकता फैल गई. जिस कारण स्टेडियम में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया. स्टेडियम में भीड़ ज्यादा होने से स्टेडियम की बाउंड्री दीवार दबाव नहीं झेल पाई और भरभरा कर गिर गई.

इस दौरान कई लोग इसकी चपेट में आने से घायल हो गए. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए राहत बचाव रेस्क्यू चलाकर आधा दर्जन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. उधर, आज क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कुंदन कुमार बेतालघाट की तहरीर पर बेतालघाट पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत 125(क)(ख)/190/292 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.