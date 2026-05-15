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माता-पिता पर नाबालिग बेटी के सौदे का आरोप; दोगुनी उम्र के युवक से कराई शादी, केस दर्ज

माता-पिता पर नाबालिग बेटी के सौदे का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: नाबालिग किशोरी को 50 हजार रुपए में बेचने का मामला सामने आया है. किशोरी का आरोप है कि माता-पिता ने जबरन दोगुनी उम्र के युवक से शादी कराई. जब ससुराल पहुंची तो मेरा उत्पीड़न किया गया. कहा कि 50 हजार रुपए देकर से माता और पिता से खरीदा है.

यदि विरोध किया और हंगामा किया तो दूसरी जगह बेच देंगे. इस पर मौका पाकर किशोरी अपनी ससुराल से भाग आई और रिश्ते की दादी से गुहार लगाई. इसके बाद पंचायत हुई और दोबारा एक बार फिर किशोरी को पति के साथ भेज दिया गया. मगर, पीड़िता दूसरी बार भी भाग निकली.

ADCP हिमांशु गौरव ने बताया कि 21 अप्रैल को किशोरी एक बार घर से भागकर आ गई. किशोरी ने तीन मई को महिला थाना आकर शिकायत दी. जिस पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना पुलिस के सुपुर्द किया. बाल कल्याण समिति के समक्ष किशोरी को पेश करके बयान दर्ज कराए.

इस मामले में माता और पिता समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 व 11 के तहत प्राथमिकी लिखा गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी को पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. सभी आरोपी फरार हैं.

पीड़िता का मेडिकल कराने पर उसके नाबालिग होने की पुष्टि हुई है. अब पीड़िता के कोर्ट में कराए गए बयान और साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई है.

मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है. 14 वर्षीय किशोरी ने महिला थाना पुलिस को बताया कि मैं कक्षा तीन तक पढ़ी हूं. पिता मजदूर हैं और जूता फैक्ट्री में काम करते हैं. हम तीन बहनें हैं, जिनमें से दो की शादी हो चुकी है.