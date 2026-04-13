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मेवाती सिंगर असलम पर केस दर्ज, सोशल मीडिया चैनलों पर भी होगी कार्रवाई

नूंह एएसपी शशि शेखर ( Etv Bharat )

नूंह: जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और गैर-कानूनी सामग्री प्रसारित करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मेवाती सिंगर असलम के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, यूट्यूब चैनल असलम सिंगर जमीदार टॉपिक पर प्रकाशित एक गाने में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली सामग्री पाई गई है. साइबर थाना पुलिस ने दर्ज किया मामलाः सोशल मीडिया सेल में तैनात सिपाही सुमित कुमार द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि संबंधित गाने में अवैध हथियार रखने का महिमामंडन किया गया है. साथ ही धमकी भरे अंदाज में रंगदारी की मांग और विभिन्न स्थानों पर गोलीबारी जैसी आपराधिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है. पुलिस का मानना है कि इस प्रकार की सामग्री समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर सकती है और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है. मामले का संज्ञान लेते हुए साइबर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.