मेवाती सिंगर असलम पर केस दर्ज, सोशल मीडिया चैनलों पर भी होगी कार्रवाई
मेवाती सिंगर असलम पर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले गानों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करायी गई है.
Published : April 13, 2026 at 5:48 PM IST
नूंह: जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और गैर-कानूनी सामग्री प्रसारित करने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मेवाती सिंगर असलम के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, यूट्यूब चैनल असलम सिंगर जमीदार टॉपिक पर प्रकाशित एक गाने में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली सामग्री पाई गई है.
साइबर थाना पुलिस ने दर्ज किया मामलाः सोशल मीडिया सेल में तैनात सिपाही सुमित कुमार द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि संबंधित गाने में अवैध हथियार रखने का महिमामंडन किया गया है. साथ ही धमकी भरे अंदाज में रंगदारी की मांग और विभिन्न स्थानों पर गोलीबारी जैसी आपराधिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है. पुलिस का मानना है कि इस प्रकार की सामग्री समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर सकती है और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है. मामले का संज्ञान लेते हुए साइबर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सिंगर असलम कई बार रह चुके हैं विवादितः नूंह एएसपी शशि शेखर ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है कि मेवाती सिंगर असलम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं और क्षेत्र में उनकी काफी लोकप्रियता है. हालांकि, उनके गानों को लेकर पहले भी कई बार विवाद सामने आ चुके हैं. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी बनाए हुए है."