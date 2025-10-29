ETV Bharat / state

झांसी नीलू आत्महत्या केस; निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष पति और जेठ-जेठानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पति और बच्चों से अलग रह रहीं निषाद पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता का किराए के कमरे में मिला था शव

पति शिव कुमार और नीलू.
पति शिव कुमार और नीलू.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 2:47 PM IST

Updated : October 29, 2025 at 2:57 PM IST

झांसी: पत्नी नीलू रायकवार को आत्महत्या के उकसाने के आरोप में निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवकुमार निषाद सहित चार ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात को मामला दर्ज किया है. काफी समय से पति पत्नी के बीच संपत्ति विवाद चल रहा था और मामला न्यायलय तक पहुंच चुका था. नीलू अपने पति से अलग रह रही थी और बच्चे पिता के पास रहते थे. सुसाइड के बाद से सोशल मीडिया पर कई तरह के ऑडियो और पोस्ट लगातार वायरल हो रहे थे.


बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित बालाजी बिल्डिंग 22 अक्टूबर को किराए के कमरे में नीलू रायकवार का शव मिला था. प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ग्वालटोली निवासी रेखा रायकवार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पुत्री नीलू का विवाह सिमरधा बांध निवासी शिवकुमार के साथ हुआ था. 2024 में शिव कुमार ओर जेठ मुकेश, कमल ओर जेठानी ने उसे घर से निकाल दिया था. जिस पर भरण पोषण सहित अन्य मुकदमा न्यायालय में उसकी बेटी ने पति शिव कुमार और जेठ जेठानी के विरुद्ध दायर किया था. इस मुकदमे को लेकर पति और ससुरालियों ने उसकी बेटी को धमकियां देना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था.

मां ने आरोप लगाया कि 21 अक्टूबर को उसकी बेटी नीलू अपने बच्चों से मिलने ससुराल गई तो वहां पति और जेठ जेठानी ने उसे बच्चों से नहीं मिलने दिया. उसे प्रताड़ित करते हुए कहा कि तू मर क्यों नहीं जाती. इसी बात को लेकर नीलू सदमे में आ गई. यह बात उसने फोन पर बताई थी. इसके बाद अपने किराए के मकान फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित बालाजी बिल्डिंग में जाकर 22 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली.

पुलिस ने नीलू के पति शिव कुमार सहित जेठ-जेठानी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी शिव कुमार निषाद पार्टी के झांसी जिलाध्यक्ष पद पर है और उनकी मृतक पत्नी नीलू भी निषाद पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ता थीं और एक बड़े पद पर भी थी. सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि नीलू रायकवार की आत्महत्या के मामले में मां रेखा रायकवार की तहरीर पर शिवकुमार पति, बालकिशन, जेठ कमल सिंह, जेठानी पूजा रायकवार और देवर मुकेश रायकवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले जांच की जा रही है.

Last Updated : October 29, 2025 at 2:57 PM IST

