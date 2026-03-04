ETV Bharat / state

वाराणसी नगर निगम ने कईयों पर FIR दर्ज कराया; पौधरोपण अभियान का किया था दुष्प्रचार

वाराणसी नगर निगम ने कईयों पर FIR दर्ज कराया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: रामनगर के डोमरी इलाके में 1 मार्च को चीन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 घंटे में 10000 से ज्यादा लोगों ने 3.16 लाख पौधे लगाए. इसका सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे. अब नगर निगम ने ऐसे लोगों पर केस दर्ज कराया है. वाराणसी नगर निगम ने ऐसे लोगों के खिलाफ भ्रामक दुष्प्रचार, गलत रिपोर्टिंग और शासकीय कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाकर रामनगर थाने में केस दर्ज कराया है. इनमें कुछ इंफ्लूएंसर भी हैं. निगम ने मिरर वॉइस समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करवाई है. ACP कोतवाली विजय प्रताप सिंह का कहना है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है. उनके खिलाफ कार्य में बाधा डालने, मानहानि और शांति भंग के साथ साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. नगर निगम ने दी तहरीर: उद्यान विभाग के सुपरवाइजर कुमार साहनी, कमालुद्दीन, रामविलास में नगर थाने में इस संदर्भ में लिखित तहरीर दी है. इसमें कहा गया है कि डोमरी सुजाबाद में पौधारोपण किया गया था और 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया था. इस उपलब्धि के संदर्भ में 'गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड' ने सर्टिफिकेट भी जारी किया है. पौधारोपण के बाद बहुत बड़े एरिया में कुछ जगहों पर पौधे रख-रखाव की वजह से सूख गए.