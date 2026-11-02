प्रयागराज में निजी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पर केस दर्ज; नवजात बच्ची की मौत से जुड़ा मामला
6 अप्रैल 2026 को सौंपी गई अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने इलाज में लापरवाही की बात कही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:53 AM IST
प्रयागराज: दरभंगा कॉलोनी स्थित एक निजी हॉस्पिटल में 4 दिन की नवजात बच्ची की मौत हो गई. पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर्स और प्रबंधन पर केस दर्ज कर लिया है. मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
जॉर्ज टाउन थाना प्रभारी आरके सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए मामले की विवेचना कर रही है.
2025 का है मामला: यह मामला नवंबर 2025 का है. मेडिकल बोर्ड की जांच में डॉक्टरों द्वारा इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने और बच्ची को बाल रोग विशेषज्ञ की देखरेख न मिलने की पुष्टि हुई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनुराग शुक्ला ने अपनी चार दिन की बेटी की मौत के लिए निजी अस्पताल के डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी. अनुराग ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में मानकों के अनुरूप सुविधाएं नहीं थीं.
जन्म के बाद बच्ची के संक्रमण का समय पर इलाज नहीं किया गया, जिससे उसकी जान चली गई. लंबी जांच और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद अब जॉ र्जटाउन थाने में डॉ. आयुषी पांडेय, डॉ. व्यंजना पांडेय और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
अधिवक्ता अनुराग शुक्ला के अनुसार, उन्होंने 16 नवंबर 2025 को अपनी पत्नी शोभा को प्रसव के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. आरोप है कि यह अस्पताल डॉ. व्यंजना पांडेय के आवास के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा है.
अस्पताल में न तो नवजात गहन चिकित्सा इकाई (NICU) थी और न ही किसी बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती थी. 17 नवंबर 2025 की दोपहर ऑपरेशन के जरिए बच्ची का जन्म कराया गया.
संक्रमण की अनदेखी से बिगड़ी तबीयत: परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद नवजात की उचित जांच व टीकाकरण नहीं किया गया. 18 नवंबर की शाम से जब बच्ची ने दूध पीना बंद कर दिया, तब परिजनों ने बार-बार डॉक्टरों से गुहार लगाई, लेकिन किसी शिशु रोग विशेषज्ञ को नहीं बुलाया गया.
आरोप है कि बच्ची की नाभि में फैले संक्रमण का समय पर उपचार नहीं किया गया, जिसके चलते उसे सेप्टिसीमिया हो गया और 19 नवंबर 2025 को उसकी मौत हो गई.
आयोगों से की गई शिकायत: बच्ची की मौत के तुरंत बाद पिता ने थाने में तहरीर दी थी, लेकिन उनका आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्यों को दबाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया.
इसके बाद पीड़ित पिता ने जिलाधिकारी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) में न्याय की गुहार लगाई.
मेडिकल बोर्ड ने की जांच: बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने तीन डॉक्टरों डॉ. आरसी पांडेय, डॉ. प्रमोद कुमार और डॉ. ऋचा पांडेय का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया. जांच बोर्ड ने माता-पिता के बयान और साक्ष्यों का परीक्षण किया.
6 अप्रैल 2026 को सौंपी गई अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने साफ किया कि नवजात को किसी बाल रोग विशेषज्ञ की देखरेख नहीं मिली थी. नाभिनाल में संक्रमण की अनदेखी की गई थी. बोर्ड की रिपोर्ट पर पुलिस ने संबंधित डॉक्टरों व प्रबंधन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है.
यह भी पढ़ें: कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा; एक ही परिवार 5 लोगों सहित 7 की मौत, 1 की हालत गंभीर