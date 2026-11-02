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प्रयागराज में निजी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पर केस दर्ज; नवजात बच्ची की मौत से जुड़ा मामला

प्रयागराज में निजी हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पर केस दर्ज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: दरभंगा कॉलोनी स्थित एक निजी हॉस्पिटल में 4 दिन की नवजात बच्ची की मौत हो गई. पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर्स और प्रबंधन पर केस दर्ज कर लिया है. मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जॉर्ज टाउन थाना प्रभारी आरके सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए मामले की विवेचना कर रही है.

2025 का है मामला: यह मामला नवंबर 2025 का है. मेडिकल बोर्ड की जांच में डॉक्टरों द्वारा इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने और बच्ची को बाल रोग विशेषज्ञ की देखरेख न मिलने की पुष्टि हुई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनुराग शुक्ला ने अपनी चार दिन की बेटी की मौत के लिए निजी अस्पताल के डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी. अनुराग ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में मानकों के अनुरूप सुविधाएं नहीं थीं. जन्म के बाद बच्ची के संक्रमण का समय पर इलाज नहीं किया गया, जिससे उसकी जान चली गई. लंबी जांच और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद अब जॉ र्जटाउन थाने में डॉ. आयुषी पांडेय, डॉ. व्यंजना पांडेय और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. अधिवक्ता अनुराग शुक्ला के अनुसार, उन्होंने 16 नवंबर 2025 को अपनी पत्नी शोभा को प्रसव के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. आरोप है कि यह अस्पताल डॉ. व्यंजना पांडेय के आवास के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा है. अस्पताल में न तो नवजात गहन चिकित्सा इकाई (NICU) थी और न ही किसी बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती थी. 17 नवंबर 2025 की दोपहर ऑपरेशन के जरिए बच्ची का जन्म कराया गया.