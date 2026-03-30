आगरा में शादी का झांसा देकर युवक को फंसाया, अब खुद झूठी FIR दर्ज कराने वाली युवती पर मुकदमा
युवती ने 2021 में युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया था. युवक चार साल से जेल में बंद है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 3:14 PM IST
आगरा : हरीपर्वत थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि युवती ने एक निर्दोष युवक को दुराचार और जानलेवा हमले का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था. सुनवाई में युवती ने स्वीकार किया उसने युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने आरोपी युवक को बरी करते हुए युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. हरीपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
नगला बैनी प्रसाद, गांधी नगर की रहने वाली युवती ने 2021 में गधापाड़ा, माल गोदाम निवासी वरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि वरुण ने उसे प्यार के जाल में फंसाया. शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शरीरिक संबंध बनाए. उसे सोड़ा की बोतल में जहर देकर मारने का प्रयास किया. पुलिस ने मुकदमे के आधार पर वरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. आरोपित वरुण ने लगभग चार साल जेल में गुजारे.
पीड़िता ने बार-बार बदले बयान : मामले की सुनवाई में अदालत ने पीड़िता के बयानों में विभन्नि चरणों पर स्पष्ट विरोधाभास पाया. जिसमें एक ओर आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में जहर पिलाकर मारने की कोशिश की. वहीं अन्य बयानों में घटनाक्रम अलग पाया गया. हरीपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि अदालत की सुनवाई में युवती के चिकित्सीय साक्ष्य में भी दावों की पुष्टि नहीं हुई. ना ही कथित जहरीले पदार्थ के सेवन की पुष्टि हो सकी.
उन्होंने बताया, अदालत में पीड़िता ने स्वयं इलाज और जांच अधूरी छोड़कर अस्पताल से चले जाने की जानकारी दी. इस मामले में सबसे अहम बात यह रही कि जिरह के दौरान महिला ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस आधार पर कोर्ट ने ना केवल आरोपी वरुण को बरी किया, बल्कि हरीपर्वत थाना पुलिस को निर्देश दिया कि वादी युवती के खिलाफ झूठी सूचना देने के आरोप में विधिक कार्रवाई सुनश्चिति करें.
एक साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान : हरीपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट से आरोपी वरुण को बरी किया गया है. उसकी रिहाई परवाना जेल भेजा है. इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर अनीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. लोक सेवक को गुमराह करके झूठी सूचना देने की धारा में केस दर्ज हुआ है. इसमें एक साल तक की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने तक का प्रावधान है.
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