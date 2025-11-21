ETV Bharat / state

झांसी में पूर्व विधायक पर रंगदारी, जान से मारने की धमकी का केस दर्ज; जानें क्या है पूरा मामला

सीओ मोंठ अजय श्रोतिय ने बताया कि प्रेम सिंह की तहरीर पर दीप नारायण सिंह यादव सहित 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

झांसी में पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह.
झांसी में पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह. (Photo Credit: File Photo)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 2:31 PM IST

झांसी: जिले के गरौठा विधानसभा से विधायक रह चुके दीप नारायण सिंह यादव सहित 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. पूर्व विधायक और उनके साथियों पर रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. झांसी के मोंठ कोतवाली में जमीन कब्जा करने, मारपीट कर पैसे छीनने सहित रंगदारी मांगने का केस दर्ज हुआ है.

सीओ अजय श्रोतिय ने बताया कि मोंठ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भुजौंद निवासी प्रेम सिंह पालीवाल ने आरोप लगाया है, कि दीपनारायण और उनके साथी अनिल यादव उर्फ मामा सहित तीन-चार अज्ञात लोगों ने असलहा दिखाकर मारपीट की. साथ ही जेब से 32 हजार रुपए छीन लिए. पूर्व विधायक और उनके लोगों ने 20 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी. प्रेम सिंह ने आरोप लगाया है, कि जमीन की रजिस्ट्री न करने पर उसे गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी गई.

सीओ मोंठ अजय श्रोतिय. (Video Credit: Police Media Cell)

अखिलेश यादव के करीबी पूर्व विधायक: झांसी के गरौठा सीट से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं. मोंठ थाने में मामला दर्ज होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. शिकायतकर्ता प्रेम सिंह पालीवाल ने पुलिस से शिकायत की है कि उसकी पुस्तैनी जमीन दीपनारायण यादव निवासी बुढ़ावली के मून इंटरनेशनल स्कूल मोंठ के बगल में है. वह जमीन उसके, उसके भाई और मां के नाम दर्ज है.

पूर्व विधायक पर लगे आरोप: शिकायतकर्ता प्रेम सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक दीप नारायण यादव ने उसके भाई और मां से जबरन वह जमीन अपने नाम लिखवा ली है. उसके हिस्से की जमीन भी डरा-धमकाकर लेना चाहता थे. उसने जमीन देने से इंकार किया तो दीप नारायण ने मून स्कूल में बुलवाकर अपने साथियों से पिटवाया. इस संबंध में भी उसने मोंठ थाने में दीप नारायण और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था. वह मामला कोर्ट में चल रहा है.

शिकायतकर्ता ने लगाए आरोप: प्रेम सिंह का आरोप है, कि तभी से दीप नारायण लगातार उसे परेशान करके धमका रहा है. 2 नवंबर 2025 को दोपहर करीब 3 बजे बजे झांसी-कानपुर हाईवे पर समथर बम्हरौली मोड़ से पैदल मोंठ बाजार जा रहा था. तभी बाजार की तरफ से दो गाड़ियां आकर रुकीं. दीप नारायण यादव, अनिल यादव और तीन-चार व्यक्ति गाड़ी से उतरे और उस पर असलहा तान दिया.

20 लाख की मांगी रंगदारी: प्रेम सिंह का आरोप है, कि दीप नारायण ने कॉलर पकड़कर तीन-चार तमाचे मारे और मुकदमा वापस लेने की धमकी दी. उसकी जेब से 32 हजार रुपए निकाल लिए. धमकी दी, कि एक महीने में 20 लाख दे दो.

मेरे स्कूल के बगल वाली जमीन की रजिस्ट्री कर दो, नहीं तो तुम्हारी गोली मारकर हत्या करवा देंगे. घटना के बाद से वह भयभीत हो गया. उसने पुलिस को बताया कि दीप नारायण पूर्व विधायक और माफिया है. कोई भी उसके खिलाफ न तो केस दर्ज करवाता है, न ही गवाही देने के लिए तैयार होता है.

सीओ मोंठ अजय श्रोतिय ने बताया कि प्रेम सिंह की तहरीर पर दीप नारायण सिंह यादव, अनिल यादव उर्फ मामा और चार अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

