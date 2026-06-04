ETV Bharat / state

722 पेड़ों की अवैध कटान पर निदेशक समेत पांच पर मुकदमा, वन दरोगा निलंबित

यह कार्रवाई क्षेत्रीय वन अधिकारी डॉ. राकेश कुमार पांडेय की तहरीर पर की गई है.

722 पेड़ों के अवैध कटान पर निदेशक समेत पांच पर मुकदमा
722 पेड़ों के अवैध कटान पर निदेशक समेत पांच पर मुकदमा (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर के राष्ट्रीय शर्करा संस्थान परिसर में शर्करा फार्म व फैक्ट्री विस्तार होना था, जिसके नाम पर बिना अनुमति लिए 722 पेड़ काटे गए, जिसके आरोप में संस्थान की निदेशक डॉ. सीमा परोहा समेत 5 नामजद व अन्य के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई क्षेत्रीय वन अधिकारी डॉ. राकेश कुमार पांडेय की तहरीर पर की गई है. वहीं, इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में वन दारोगा को निलंबित कर दिया गया है.


संस्थान परिसर में पिछले छह माह से रात के अंधेरे में पेड़ों का कटान किया जा रहा था और लकड़ियों को मौके से हटा दिया जाता था. पूर्व में शिकायत होने पर केंद्रीय टीम ने भी जांच की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. बाद में वन विभाग की टीम जब जांच के लिए पहुंची, तो संस्थान प्रशासन ने पेड़ों के आंधी से गिरने की बात कहकर और परिसर में ताला लगाकर टीम को लौटा दिया था. दोबारा शिकायत मिलने पर की गई सघन जांच में अवैध कटान के इस मामले का खुलासा हुआ.

जांच के दौरान सामने आया कि पेड़ों को काटने के लिए मेसर्स तिवारी वुड मर्चेंट्स, अनवरगंज के साथ एक अनुबंध किया गया था, जिसके तहत काटे गए पेड़ों की आधी लकड़ी ठेकेदार को दी जानी थी. बुधवार देर शाम पुलिस ने वन विभाग की तहरीर पर संस्थान की निदेशक डॉ. सीमा परोहा, संपदा अधिकारी विनय कुमार, फार्म प्रबंधक अशोक कुमार, सुरक्षा अधिकारी उदय प्रताप सिंह राठौर और ठेकेदार मेसर्स तिवारी वुड मर्चेंट्स के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.

वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में क्षेत्रीय वन दारोगा रामबाबू दोहरे को निलंबित किया गया है. क्षेत्रीय वन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 और इमारती लकड़ी व अन्य उपज अभिवाहन नियमावली 1978 की धारा 3/28 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन धाराओं के तहत दोषियों को छह माह की जेल और जुर्माने का प्रावधान है, जिसके लिए जुर्माने की राशि का निर्धारण किया जा रहा है.

संस्थान की निदेशक डॉ. सीमा परोहा ने कहा कि पिछले एक साल में तेज आंधी के कारण परिसर में करीब 92 पेड़ गिर गए थे। उन्होंने बताया कि आंधी से स्वतः गिरे हुए पेड़ों को काटने या हटाने के लिए भी वन विभाग से अनुमति लेनी अनिवार्य होती है, इस नियम की उन्हें जानकारी नहीं थी.

वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिन 722 पेड़ों को काटा गया है, उनमें 655 पेड़ शीशम, नीम, चितवन, आम और बबूल जैसी विभिन्न मूल्यवान प्रजातियों के हैं, जबकि शेष 67 पेड़ कनेर के शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: UP में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभागों ने छेड़ी मुहिम; प्रदूषण पर हो रहा असरदार नियंत्रण

यह भी पढ़ें: UP में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभागों ने छेड़ी मुहिम; प्रदूषण पर हो रहा असरदार नियंत्रण

TAGGED:

TREE FELLING
ILLEGAL FELLING OF TREES
ILLEGAL FELLING OF TREES IN KANPUR
KANPUR NEWS
NATIONAL SUGAR INSTITUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.