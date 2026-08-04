फसल उजाड़ने के आरोप पर पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ और उनके भतीजे समेत अन्य पर मामला दर्ज
किसान का आरोप है कि उसकी मक्का की फसल उजाड़ दी गई. साथ ही खेत की तारबंदी को भी तोड़ दिया.
Published : August 4, 2026 at 9:12 PM IST
बारां: जिले के बापचा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. छबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, उनके भतीजे 'भईया बना' सहित अन्य लोगों के खिलाफ बापचा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. चौकी गांव निवासी किसान बाबूलाल अहीर की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बापचा थाना अधिकारी अब्दुल हकीम ने बताया कि किसान की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है. दोनों पक्षों से पूछताछ कर घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. पीड़ित किसान बाबूलाल अहीर ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि उसकी खातेदारी भूमि पर बोई गई मक्का की तैयार फसल को आरोपियों ने जेसीबी मशीन की सहायता से उजाड़ दिया. साथ ही खेत की सुरक्षा के लिए की गई तारबंदी को भी तोड़ दिया. किसान का आरोप है कि इस घटना से उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है.
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किसान का कहना है कि उसने अपनी खातेदारी भूमि पर मेहनत से मक्का की फसल तैयार की थी, लेकिन आरोपियों ने जबरन खेत में प्रवेश कर जेसीबी से फसल नष्ट कर दी और तारबंदी भी क्षतिग्रस्त कर दी. इसके बाद उसने बापचा थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने किसान की शिकायत के आधार पर पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, उनके भतीजे 'भईया बना' सहित अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.