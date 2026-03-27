आगरा में BJP पार्षद की पत्नी ने दर्ज कराया केस; पति-ससुरालवालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप
हरीपर्वत थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 2:02 PM IST
आगरा: भाजपा पार्षद की पत्नी ने पति और ससुरालवालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, जान से मारने की कोशिश और जबरन गर्भपात कराने का केस दर्ज कराया है. पत्नी का आरोप है कि पार्षद बनने के बाद पति और ससुरालवालों का व्यवहार बदल गया.
पीड़िता का आरोप है कि ससुरालीवालों ने दहेज में कार और 11 लाख रुपए मांग शुरू कर दी. जब विरोध किया तो मारपीट की गई और उत्पीड़न किया जाने लगा. इतना ही नहीं विषाक्त पदार्थ खिलाकर जान से मारने की कोशिश की गई. थाना हरिपर्वत पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की है.
पुलिस ने दर्ज किया केस: हरीपर्वत थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के वाल्मीकि बस्ती निवासी डिम्पी डागौर ने परिजन के साथ बीते दिनों पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की थी.
हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर भाजपा पार्षद पति रवि कुमार, ससुर छेदी लाल समेत ससुरालीजन लगश्री, मनीष, शशिकांत, दीपक, कल्पना और मंजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.
क्या है पत्नी की शिकायत: पीड़िता डिम्पी डागौर ने पुलिस को बताया कि 4 नवंबर 2022 को नीतेश नगर दहतोरा निवासी रवि कुमार के साथ शादी हुई थी. माता और पिता ने शादी में 16 लाख रुपए दहेज दिया था.
शादी के बाद रवि कुमार को नगर निगम चुनाव में भाजपा ने राहुल नगर वार्ड 42 का पार्षद प्रत्याशी बनाया. इसके बाद से ही पति और ससुरालीजन का व्यवहार बदल गया. पति और ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज में 11 लाख रुपए और कार की डिमांड की.
डिमांड पूरी नहीं होने पर घर से निकालने धमकी देने लगे. इस पर मेरे पिता ने घर बेचकर 5 लाख रुपए दिए, लेकिन ससुरालीजनों का व्यवहार सही नहीं हुआ. पीड़िता का आरोप है कि नगर निगम चुनाव में चुनाव जीतते ही पति ने ससुर, देवर और दोनों जेठानी के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट की.
जान से मारने की कोशिश: पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जबरन विषाक्त पदार्थ खिला दिया. तब मेरी तबियत बिगडने पर पड़ोसियों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था. अस्पताल से आने पर पता चला कि पति अन्य महिला से बात करता है.
विरोध करने पर कार और नकदी न देने पर दूसरी शादी करने की धमकी दी. 20 फरवरी 2024 को मेरे डेढ़ महीने का गर्भ होने पर ससुरालिजनों ने मारपीट की. जबरन गर्भपात की गोलियां खिलाकर गर्भपात करा दिया.
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