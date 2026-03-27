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आगरा में BJP पार्षद की पत्नी ने दर्ज कराया केस; पति-ससुरालवालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप

आगरा में BJP पार्षद की पत्नी ने दर्ज कराया केस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: भाजपा पार्षद की पत्नी ने पति और ससुरालवालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, जान से मारने की कोशिश और जबरन गर्भपात कराने का केस दर्ज कराया है. पत्नी का आरोप है कि पार्षद बनने के बाद पति और ससुरालवालों का व्यवहार बदल गया. पीड़िता का आरोप है कि ससुरालीवालों ने दहेज में कार और 11 लाख रुपए मांग शुरू कर दी. जब विरोध किया तो मारपीट की गई और उत्पीड़न किया जाने लगा. इतना ही नहीं विषाक्त पदार्थ खिलाकर जान से मारने की कोशिश की गई. थाना हरिपर्वत पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की है. पुलिस ने दर्ज किया केस: हरीपर्वत थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के वाल्मीकि बस्ती निवासी डिम्पी डागौर ने परिजन के साथ बीते दिनों पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की थी. हरिपर्वत थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर भाजपा पार्षद पति रवि कुमार, ससुर छेदी लाल समेत ससुरालीजन लगश्री, मनीष, शशिकांत, दीपक, कल्पना और मंजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है. क्या है पत्नी की शिकायत: पीड़िता डिम्पी डागौर ने पुलिस को बताया कि 4 नवंबर 2022 को नीतेश नगर दहतोरा निवासी रवि कुमार के साथ शादी हुई थी. माता और पिता ने शादी में 16 लाख रुपए दहेज दिया था.