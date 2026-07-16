ETV Bharat / state

डॉक्टरों ने कर दिया किशोर के गलत गुर्दे का ऑपरेशन, मौत के बाद 5 चिकित्सकों और संचालक पर मुकदमा दर्ज

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo-IANS )